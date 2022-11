29 nov 2022 17:08

IL VENTO È CAMBIATO E ORCEL L’HA CAPITO – IL CEO DI UNICREDIT STRIZZA L’OCCHIO A GIORGIA MELONI, CITANDOLA NEL SUO INTERVENTO AL CONVEGNO LOMBARDIA 2030: “DOBBIAMO COLLABORARE CON I NOSTRI PARTNER EUROPEI E ABBANDONARE LA SFIDUCIA PER COSTRUIRE E RACCONTARE UNA STORIA DI SUCCESSO E DI CRESCITA. COME HA DETTO IL NOSTRO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, È IL MOMENTO DI FAR SENTIRE LA VOCE DELL'ITALIA IN EUROPA…”