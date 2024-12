LA VERA DISCESA IN CAMPO PIER SILVIO BERLUSCONI LA FA NEGLI AFFARI, E IN GERMANIA – MEDIASET È PRONTA A LANCIARE L’OPA SULLA TV TEDESCA PROSIEBENSAT, DI CUI HA GIÀ IL 29,9% DEL CAPITALE – DOPO UN 2024 D’ORO (GLI UTILI DEL BISCIONE SONO I PIÙ ALTI DAL 2010), PIER DUDI HA NEGOZIATO CON UN POOL DI BANCHE UN FINANZIAMENTO DA 3,4 MILIARDI CON CUI FINANZIARE L’OPERAZIONE. MA ANCORA ASPETTA CHE I CRUCCHI CEDANO LE ATTIVITÀ NON STRATEGICHE – SALTA LA VENDITA DEL 40% DI “EI TOWERS”: I CONTI VANNO BENE, NON C’È BISOGNO DI FARE CASSA…

Estratto dell’articolo di Sara Bennewitz per “la Repubblica”

Mfe incontra gli investitori per fare il punto sui conti e su Prosiebensat. La società guidata da Pier Silvio Berlusconi si appresta a chiudere un 2024 d’oro, con gli utili televisivi più alti dal 2010 e resta convinta che crescere sia necessario per avere più peso e sinergie, più sui ricavi che sui costi.

Per questo ha negoziato con un pool di banche 3,4 miliardi di linee di credito […] con cui potrà finanziare l’Opa sulle tv tedesche, di cui ha già il 29,9% del capitale. Ma prima […] aspetta che Prosiebensat ceda le attività non strategiche. In proposito il gruppo guidato da Bert Habets conta di cedere Verivox a Multiply entro fine anno.

[…] Berlusconi sarebbe pronto a lanciare un’Opa, probabilmente nel 2025. Con il maxi prestito e i conti in salute, il gruppo del Biscione non ha neppure bisogno di vendere il suo 40% di Ei Towers per finanziare la campagna tedesca. Mfe ha già rinegoziato l’affitto per i prossimi 7 anni delle sue ex torri[…]

