PER "MONTE" E PER VALLI - I GRILLINI SI OPPONGONO ALLA VENDITA DI MPS A UNICREDIT E RICICCIA L’IPOTESI DEL BANCO BPM, CON CUI C’ERANO GIÀ STATI CONTATTI PRIMA DELL’ESTATE - LA CESSIONE PERÒ È INEVITABILE, NON SOLO PER GLI IMPEGNI CON L’UE MA ANCHE PER LE CONDIZIONI DELLA DISASTRATA BANCA SENESE, CHE INTANTO PRENDE TEMPO E FA SLITTARE A FINE MESE IL CDA PER APPROVARE IL PIANO SUL CAPITALE…