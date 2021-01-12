VI RICORDATE DELLO SPREAD? – LE TENSIONI TRA CONTE E RENZI FANNO RISALIRE IL DIFFERENZIALE TRA BTP E BUND, CHE OGGI CHIUDE IN RIALZO A 112 PUNTI BASE, DAI 106 DI IERI – IL TASSO SUL DECENNALE DEL TESORO È IN CRESCITA ALLO 0,64%

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 (ANSA) - ROMA, 12 GEN - Risale lo spread con le tensioni all'interno del governo. Il differenziale tra il Btp e il Bund chiude in rialzo a 112 punti base dai 106 punti di ieri, col tasso sul decennale de l Tesoro in crescita allo 0,64%.

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