(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Risale lo spread con le tensioni all'interno del governo. Il differenziale tra il Btp e il Bund chiude in rialzo a 112 punti base dai 106 punti di ieri, col tasso sul decennale de l Tesoro in crescita allo 0,64%.
VI RICORDATE DELLO SPREAD? – LE TENSIONI TRA CONTE E RENZI FANNO RISALIRE IL DIFFERENZIALE TRA BTP E BUND, CHE OGGI CHIUDE IN RIALZO A 112 PUNTI BASE, DAI 106 DI IERI – IL TASSO SUL DECENNALE DEL TESORO È IN CRESCITA ALLO 0,64%- -
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(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Risale lo spread con le tensioni all'interno del governo. Il differenziale tra il Btp e il Bund chiude in rialzo a 112 punti base dai 106 punti di ieri, col tasso sul decennale de l Tesoro in crescita allo 0,64%.
HO BISOGNO DI TECH – GOOGLE, MICROSOFT, QUALCOMM, COMCAST, LE GRANDI SOCIETÀ TECNOLOGICHE INIZIANO A COCCOLARSI BIDEN E HANNOG IÀ SGANCIATO FIOR DI DOLLARONI PER L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE - MA È SEMPRE STATO COSÌ: LE AZIENDE DELLA SILICON VALLEY (E NON SOLO) FIUTANO L’ARIA E SALGONO SUL CARRO DEL VINCITORE: NEL 2017 FECERO LO STESSO CON TRUMP. OVVIAMENTE POI SPERANO CHE "SLEEPY JOE" SE NE RICORDI...
MPS È UFFICIALMENTE SUL MERCATO, MA UNICREDIT CHE FA? - LE NOZZE COI FICHI SECCHI TRA I DUE ISTITUTI DIPENDERANNO DALLA SCELTA DEL SUCCESSORE DI MUSTIER: LA GUERRA È TRA IL PRESIDENTE PADOAN E IL CAPO DEL COMITATO NOMINE STEFANO MICOSSI, CHE OGGI DEVE RICOMINCIARE A VALUTARE LA LISTA DEI PAPABILI. CHE SONO SEMPRE QUELLI: GALLIA, VALERI, MORELLI E NAGEL. DEL VECCHIO E LE FONDAZIONI, CONTRARI ALL’ACQUISTO DI MPS, VORREBBERO UN INVESTMENT BANKER COME ORCEL…
INPGI, BREVE STORIA DI UN’EUTANASIA - L’ENTE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI RISCHIA IL DEFAULT (SOLO UN RITORNO NELL’INPS POTRÀ GARANTIRE LA SOSTENIBILITÀ NEL LUNGO PERIODO DELLE PENSIONI) - IL BUCO DI 200 MILIONI CONTINUERA’ AD AUMENTARE, DIVORANDO L’INTERO PATRIMONIO. L’IDEA FOLLE DELLA "DEPORTAZIONE" DEI COMUNICATORI E IL BUBBONE DEI 270 MILIONI DI EURO DI CONTRIBUTI MAI RISCOSSI DALLE AZIENDE EDITORIALI - IL PRESIDENTE MARINA MACELLONI, CON L’ENTE IN PRE-DISSESTO, GUADAGNA 229MILA EURO L’ANNO, IL DG MARIA IORIO NE PRENDE 232 MILA…
PER "MONTE" E PER VALLI - I GRILLINI SI OPPONGONO ALLA VENDITA DI MPS A UNICREDIT E RICICCIA L’IPOTESI DEL BANCO BPM, CON CUI C’ERANO GIÀ STATI CONTATTI PRIMA DELL’ESTATE - LA CESSIONE PERÒ È INEVITABILE, NON SOLO PER GLI IMPEGNI CON L’UE MA ANCHE PER LE CONDIZIONI DELLA DISASTRATA BANCA SENESE, CHE INTANTO PRENDE TEMPO E FA SLITTARE A FINE MESE IL CDA PER APPROVARE IL PIANO SUL CAPITALE…
SEGA NORD - LE REGIONI DEL SETTENTRIONE DOPO LA PANDEMIA HANNO SCOPERTO DI NON ESSERE PIÙ LA LOCOMOTIVA D'ITALIA: A RISCHIO POVERTÀ PIÙ DI UN ABITANTE SU 10, OCCUPAZIONE SOTTO IL 70%, FRENATA DI PIL E PRODUTTIVITÀ - O SI GESTISCE BENE IL RECOVERY FUND O SI MUORE, E GLI IMPRENDITORI INCAZZATI AVVISANO IL GOVERNO: "SIAMO AL 'FIDATEVI DI CONTE CHE CI PENSA LUI', MA QUI SI È PARLATO PIÙ DI MONOPATTINI CHE DI INVESTIMENTI STRATEGICI..."