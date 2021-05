VI SIETE DIVERTITI A NON FARE UN CAZZO CON ZOOM? BENE, ORA TORNATE A LAVORARE! - JAMIE DIMON, BOSS DELLA PIU' POTENTE BANCA USA, JP MORGAN, È PRONTO A CANCELLARE TUTTE LE SUE RIUNIONI ONLINE: "NE HO ABBASTANZA. VOGLIAMO CHE LA GENTE TORNI AL LAVORO. LA NAZIONE DEL FARE E' DIVENTATA LA NAZIONE DELLA BUROCRAZIA - CERTO, ALLE PERSONE NON PIACE FARE I PENDOLARI, MA ADESSO CI ATTENDE UNA CRESCITA FINO AL 2023"

Articolo del "Wall Street Journal" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

L'amministratore delegato di JPMorgan Jamie Dimon crede che un boom sia in arrivo nell'economia americana, ma avverte che il governo potrebbe sprecarlo se gli ambiziosi piani di spesa non saranno ritenuti responsabili.

Il leader della più grande banca della nazione ha ribadito il suo recente ottimismo che l'economia è pronta ad emergere dalla pandemia, con una crescita che potrebbe estendersi fino al 2023.

Dimon ha detto nelle ultime settimane che il massiccio stimolo del governo, la diffusa campagna del vaccino e le azioni dei suoi clienti e dei consumatori gli fanno credere in una possibile economia "Goldilocks" di crescita veloce accoppiata con una lieve inflazione.

"Il boom è buono. L'occupazione è buona. La crescita è buona. Tutti dovrebbero goderne", ha detto Dimon che è stato intervistato al Summit del Consiglio dei CEO del Wall Street Journal dal caporedattore Matt Murray.

Tuttavia, Dimon ha sottolineato i segni che lo lasciano insicuro della longevità e dell'impatto di quel boom. Le piccole imprese e i lavoratori a basso reddito hanno sofferto in modo sproporzionato nella pandemia, ha detto. L'inflazione probabilmente aumenterà. Il mercato azionario è valutato ai massimi storici, con sacche di eccesso.

Dimon ha anche detto che la spesa del governo volta a guidare la crescita economica cadrà a terra se non è progettata bene, con risultati misurabili. Per esempio, un piano autostradale dovrebbe dettagliare quanti chilometri verrebbero costruiti, a quale costo e quando, ha detto.

Offrire tasse scolastiche gratuite per il community college non funzionerà se le scuole non sono misurate in base ai tassi di laurea e di collocamento.

"Il nostro governo, quando sottolinea le questioni che dovremmo fare meglio, ha ragione", ha detto Dimon. "Ma se ci buttiamo un sacco di soldi e tutto viene di nuovo sprecato... saremo in grossi guai".

La regolamentazione del governo, ha aggiunto, ha rallentato la crescita nel corso degli anni per le piccole imprese e altri.

"La nazione del fare è diventata la nazione della burocrazia", ha detto.

Uscendo dalla pandemia, Dimon è desideroso di altri segni di normalità. Più dipendenti JPMorgan torneranno in ufficio a partire da questo mese, anche se Dimon ha riconosciuto che non sono tutti felici di questo.

Ma l'ufficio remoto, ha detto, non funziona per la generazione di idee, per preservare la cultura aziendale, per competere per i clienti o "per coloro che vogliono fare in fretta".

"Vogliamo che la gente torni al lavoro e la mia opinione è che a settembre, ottobre, sarà proprio come prima", ha detto Dimon. "Sì, alla gente non piace fare il pendolare, ma allora?"

Per Dimon, il pendolarismo è meglio dell'alternativa. "Sto per cancellare tutte le mie riunioni di Zoom", ha aggiunto. "Ne ho abbastanza".

