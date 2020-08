IL VIRUS È UN AFFARE – IL PATRIMONIO DI MARK ZUCKERBERG HA SUPERATO I 100 MILIARDI DI DOLLARI GRAZIE ALLA PANDEMIA: ORA È AL TERZO POSTO DEGLI UOMINI PIÙ RICCHI DEL MONDO DOPO JEFF BEZOS E BILL GATES. SOLO NEL 2020 HA GUADAGNATO 22 MILIARDI! TUTTO MERITO DELLA SUA QUOTA DEL 13% IN FACEBOOK. CHE STA AVENDO UN’ULTERIORE IMPENNATA DOPO IL LANCIO DI “REELS”, LA FEATURE DI INSTAGRAM CHE COPIA TIKTOK…

mark zuckerberg

Laura Carcano per AWE/LaPresse

Il patrimonio personale di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha superato i 100 miliardi di dollari. L'ad del social network ora è al terzo posto al mondo dopo Jeff Bezos e Bill Gates. La ricchezza di Zuckerberg ha avuto un'ulteriore impennata grazie all'oltre +6% segnato dal titolo, il giorno dopo che Facebook ha lanciato il rivale di TikTok, Reels, su Instagram.

Proprio quando su TikTok pende un ordine esecutivo di Donald Trump con cui c'è il rischio che venga vietato in Usa il download della app. C'è un nuovo atto della guerra di Trump contro le società tecnologiche del Dragone. Il presidente americano ha firmato ordini esecutivi che mettono al bando, negli Stati Uniti, qualsiasi transazione con WeChat e TikTok, app che fanno capo rispettivamente ai colossi Tencent e Bytedance, entrambi cinesi.

instagram reels

Zuckerberg è insieme a Jeff Bezos e Bill Gates titolare del rango di miliardario, secondo il Bloomberg Billionaires Index. Il patrimonio di Zuckerberg deriva in gran parte dalla sua quota del 13% in Facebook.

Zuckerberg, dopo aver fondato il social network nel 2004, ha poi acquisito anche Oculus, Instagram e WhatsApp. Intanto, TikTok ha accusato Facebook di plagio e diffamazione, mentre Tencent ha proprio di recente battuto il social di Zuckerberg in termini di valore di mercato.

BEZOS ZUCKERBERG PICHAI COOK

I fondatori delle più grandi società tecnologiche americane hanno accumulato ulteriore ricchezza quest'anno, poiché la pandemia di conronavirus ha portato più persone online, nonostante l'economia statunitense si contragga al ritmo più veloce mai registrato. Zuckerberg ha guadagnato circa 22 miliardi di dollari nel 2020, mentre Bezos ne ha guadagnati oltre 75.

instagram reels 1

Un arricchimento che il senatore dem degli Stati Uniti Bernie Sanders non vuole far passare 'liscio': intende infatti introdurre una legislazione per tassare quelli che ha definito "guadagni osceni di ricchezza" durante la crisi del coronavirus. Il 'Make Billionaires Pay Act' tasserebbe il 60% dell'aumento del patrimonio netto degli ultra ricchi dal 18 marzo fino alla fine dell'anno e userebbe le entrate per coprire le spese sanitarie di tutti gli americani.

MARK ZUCKERBERG SELENA GOMEZ instagram reels 4 mark zuckerberg facebook shops instagram reels 2 mark zuckerberg nick clegg mark zuckerberg nick clegg MARK ZUCKERBERG ADAM MOSSERI mark zuckerberg nick clegg sheryl sandberg instagram reels 3