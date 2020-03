IL VIRUS LASCIA A TERRA LE COMPAGNIE AEREE – BOEING IN GINOCCHIO: “SERVONO 60 MILIARDI DI DOLLARI DI AIUTI O CHIUDIAMO”. È UN PROBLEMONE PER TRUMP, È IL MAGGIOR PRODUTTORE MANIFATTURIERO DEL PAESE E HA 100 MILA DIPENDENTI (SOLO IN USA) – RYANAIR FERMA TUTTI I VOLI DAL 24 A TEMPO INDETERMINATO E TUTTI I VETTORI PERDONO IN BORSA – LA PANDEMIA AVRÀ EFFETTI DISASTROSI SUL SETTORE

Francesco Semprini per “la Stampa”

Il coronavirus svuota i cieli degli Stati Uniti. La pandemia affossa le principali compagnie di bandiera americane così come le concorrenti d' oltreoceano mentre il colosso aerospaziale Boeing registra un tonfo a Wall Street sulla richiesta di un pacchetto di aiuti "salva 737 Max" da 60 miliardi di dollari. A perdere quota velocemente è stata dapprima Delta, che vede i ricavi in calo di 2 miliardi di dollari a marzo con la riduzione della sua capacità del 70% a causa della pandemia.

Il titolo, che ieri ha perso sul Nyse quasi un terzo del valore, è stato messo sotto osservazione da Moody' s per un possibile declassamento del rating, ovvero del giudizio. La revisione riflette «i timori che il virus ridurrà in modo significativo la domande di viaggi nazionali e internazionali almeno fino a giugno».

In forte ribasso anche American Airlines, che registra una perdita attorno al 30% e fronteggia uno scenario di medio periodo che ratifica la tendenza negativa della curva. I piloti americani avevano già raggiunto un accordo domenica sera che avrebbe offerto loro un congedo volontario con retribuzione parziale, ma ieri la compagnia con sede a Fort Worth ha deciso di estendere una opzione di ferie non retribuite agli assistenti di volo, ai meccanici e ad altri dipendenti. Segue la rotta ribassista anche United Airlines che ha programmato una taglio della sua capacità del 60% per aprile. La compagnia aerea del gruppo Star Alliance ha deciso di ridurre a 15 le rotte a lungo raggio che dovrebbero operare durante il mese.

Complessivamente il Dow Jones Us Airlines Index, uno dei barometri di settore per gli Usa, ha registrato ieri un tonfo di oltre un quarto del valore. Il comparto riceverà aiuti federali nell' ambito del pacchetto straordinario da 1000 miliardi voluto con forza da Donald Trump, previo vaglio del Congresso. Il provvedimento prevede anche 200 miliardi di dollari di aiuti per l' industria aerea, di cui 50 come prestiti agevolati per le compagnie aeree.

In Europa a pagare il conto del coronavirus è anche Ryanair che sospenderà quasi del tutto l' attività dal 24 marzo, fino a data da destinarsi. «La diffusione del virus Covid-19 ha portato la maggior parte dei governi dellUe a imporre severi divieti di viaggio e restrizioni, che hanno avuto un impatto negativo sugli operativi di tutte le compagnie del gruppo Ryanair, causando cancellazioni e modifiche su tutta la rete», spiega il gruppo che ha ridotto i voli per oltre l' 80%.

Boeing fa passare notti insonni al presidente Trump. Il colosso ha bisogno di «un minimo di 60 miliardi di dollari di aiuti» pubblici e privati, senza il quale rischia il collasso con pesanti conseguenze per l' economia americana. La società, che ieri a Wall Street ha bruciato quasi il 25%, è il maggior produttore manifatturiero del Paese, con oltre 100 mila dipendenti solo negli Usa. E dopo il lacerante 2019 causato dai difetti dal modello 737 Max, ormai fermo da 12 mesi, l' emergenza virus potrebbe trasformare il 2020 un anno letale.

