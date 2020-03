IL VIRUS VOLA, GLI ITALIANI NO: CHIUDONO CIAMPINO, LINATE E PRESTO ALTRI AEROPORTI. OPERATIVITÀ RIDOTTA A FIUMICINO. COSE CHE SI VEDONO SOLO IN TEMPO DI GUERRA - NELLO SCALO ROMANO NIENTE VOLI DA SABATO, PER GLI ALTRI AEREOPORTI (TRA CUI LINATE) È UN ARRIVO UN DECRETO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI CHE RIGUARDERÀ ANCHE ALTRI SCALI. RESTANO OPERATIVI I TRASPORTI CARGO

ansa - Aeroporti di Roma informa di aver predisposto un piano di ridimensionamento dell'operatività dei terminal passeggeri di Fiumicino e Ciampino. Da sabato 14 marzo verrà chiuso il terminal per i passeggeri dei voli di linea dell'aeroporto G.B. Pastine di Ciampino. A partire da martedì 17 marzo, nell'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino verrà temporaneamente chiuso il Terminal 1.

Tutte le operazioni di check-in, i controlli di sicurezza e la riconsegna bagagli verranno effettuate al Terminal 3 che resta operativo. La decisione si è resa necessaria a causa delle molteplici cancellazioni di voli da e per l'Italia annunciate da molte compagnie aeree che operano normalmente sui due scali della Capitale. Rimarranno invece invariate le attività di Aviazione Generale, quelle degli Enti di Stato e l'aviazione cargo. Le piste di volo dei due scali rimarranno pienamente agibili e non subiranno variazioni operative.

(ANSA) - Negli ultimi giorni e' stimato rispettivamente nel 45 e poi oltre il 50 per cento il calo di passeggeri nel sistema aeroportuale romano, per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, per effetto delle progressive riduzioni complessive dei voli. Lo si apprende in ambito aeroportuale. Emerge, a vista, la riduzione delle presenze nelle aerostazioni a causa della sospensione dei collegamenti decisa da diversi Paesi da e per l'Italia e per la riduzione operativa stabilita da compagnie aeree.

(ANSA) - E' sempre più probabile una chiusura dell'aeroporto di Linate per effetto delle ultime misure del Governo per contenere l'avanzata del coronavirus. Secondo quanto apprende l'ANSA è in arrivo infatti un decreto del Ministero dei Trasporti che riguarderebbe, oltre allo scalo milanese, anche altri aeroporti in tutto il territorio nazionale.

