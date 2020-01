WEXNER RIMARRÀ IN MUTANDE? – IL FONDATORE DI “VICTORIA’S SECRET” STA PENSANDO DI VENDERE LO STORICO MARCHIO: IL 13,24% DELLA CASA MADRE “L BRANDS” POTREBBE FRUTTARGLI 860 MILIONI DI DOLLARI - PERCHÉ LO FA? DA UN PO’ DI TEMPO, TRA #METOO E BODY-POSITIVITY, LE CHIAPPE PAILLETTATE DEGLI ANGELI NON TIRANO PIÙ COME UNA VOLTA. E POI CI SONO I SUOI LEGAMI CON EPSTEIN… – VIDEO

Carlotta Scozzari per “Business Insider Italia”

leslie wexner

Il miliardario americano Leslie Wexner potrebbe fare un passo indietro da ceo di L Brands, gruppo quotato a Wall Street che opera principalmente col marchio Victoria’s Secret. Lo riferisce il Wall Street Journal, aggiungendo che Wexner, fondatore di L Brands e accreditato secondo Forbes di una ricchezza pari a 4,5 miliardi di dollari, potrebbe addirittura decidere di vendere tutta o parte di Victoria’s Secret.

victoria's secret

Oggi il fondatore e ceo classe 1937 – stando alle informazioni disponibili sul sito del gruppo statunitense – ha in mano la quota di maggioranza del 13,24% del capitale di L Brands, seguito da tre grandi operatori del risparmio gestito: il 9,39% di Vanguard, il 6,72% di Primecap e il 6% di Blackrock. Considerando che la capitalizzazione di Borsa si aggira sui 6,5 miliardi di dollari, il 13,24% di Wexner ai prezzi di mercato dovrebbe valere sugli 860 milioni di dollari.

stella maxwell per la nuova collezione di victoria's secret 2019

Da un po’ di tempo a questa parte Victoria’s Secret, nota per affidare buona parte del proprio marketing a modelle bellissime che posano in biancheria intima, non macina più i numeri di una volta. Basti pensare che nel 2018 i ricavi del solo marchio di lingerie si sono attestati a 7,4 miliardi di dollari (su 13,2 miliardi complessivi), praticamente in linea con il 2017 ma in calo rispetto ai 7,78 miliardi del 2016. Uno dei motivi del “declino” del brand, come già a suo tempo raccontato da Business Insider, è che i ragazzi più giovani non sembrano andarne pazzi.

lex wexner con la modella stella maxwell elizabeth musamanno, les wexner e stella maxwell nel 2016

Non bastasse, all’inizio del 2020 L Brands, che ha base a Columbus nell’Ohio e possiede anche il marchio di bagnoschiuma e saponi Bath & Body Works, ha ridotto le proprie stime di utile per il quarto trimestre del 2019, portandole a circa 1,85 dollari per azione dai precedenti 2 dollari.

ali tate cutler sfilata victoria's secret 1 victoria's secret 7 irina shayk a parigi georgia fowler al victoria's secret fashion show del 2018 gigi in nero victoria's secret victoria's secret victoria's secret 1 taylor hill la campagna inclusiva di victoria's secret 1 kendall versione carnevale kendall jenner a parigi victoria's secret fashion show 88 victoria's secret fashion show 134 victoria's secret fashion show 135 victoria's secret fashion show 136 victoria's secret fashion show 14 victoria's secret fashion show 15 victoria's secret fashion show 85 victoria's secret fashion show 126 victoria's secret fashion show 125 victoria's secret fashion show 81 victoria's secret fashion show 133 victoria's secret fashion show 127 victoria's secret fashion show 128 victoria's secret fashion show 129 victoria's secret fashion show 13 victoria's secret fashion show 130 victoria's secret fashion show 131 victoria's secret fashion show 83 victoria's secret fashion show 86 victoria's secret fashion show 87 victoria's secret fashion show 82 victoria's secret fashion show 132 victoria's secret fashion show 84 irina shayk sexy a parigi victoria's secret fashion show 91 victoria's secret fashion show 89 victoria's secret fashion show 9 victoria's secret fashion show 92 victoria's secret fashion show 90 victoria's secret fashion show 94 victoria's secret fashion show 93 victoria's secret fashion show 95 victoria's secret fashion show 96 victoria's secret fashion show 97 victoria's secret fashion show 98 gigi bondage victoria's secret fashion show 99 gigi in lingerie gigi hadid a parigi joan smalls taylor hill victoria's secret victorias secret backstage alessandra ambrosio angeli di victorias secret angeli victorias secret sara sampaio e kendall jenner stella maxwell victoria's secret victoria's secret victoria's secret 2 victoria's secret 3 victoria's secret 6 victoria's secret victoria's secret 4 victoria's secret 5 sfilata victoria's secret 2 sfilata victoria's secret