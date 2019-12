13 dic 2019 11:55

WHERE IS ''TONFO DELLE BORSE''? I CAN'T FIND MY ''PANICO SUI MERCATI'' - LA BREXIT NON SPAVENTA PIÙ, GLI INVESTITORI L'HANNO METABOLIZZATA COME FATTO INEVITABILE: MILANO IN RIALZO, LONDRA +1,8%. SONO TROPPO ECCITATI DALLA DISTENSIONE TRUMP-CINA, CON LA TREGUA SUI DAZI E L'ATTEGGIAMENTO AMERICANO PRONTO A UN ACCORDO