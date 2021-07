“LA CAUSA CON BLACKSTONE NON LA PERDO” - CAIRO E’ MOLTO OTTIMISTA SULLA DISPUTA LEGALE CON IL FONDO USA CHE POTREBBE COSTRINGERLO A SGANCIARE 600 MILIONI DI DOLLARI DI RISARCIMENTO - ASSISTITO DALL’AVVOCATO SERGIO EREDE, URBANETTO E’ TRANQUILLO: RIPETE CHE LA SEDE DI NEW YORK DELLA SUPREME COURT DOVE IL FONDO USA HA INTENTATO LE DUE CAUSE CONTRO RCS E IL SUO EDITORE NON È COMPETENTE (LA VENDITA DELL’IMMOBILE FU SIGLATA A FINE 2013 A MILANO) - E POI LA SUA DIFESA S’INCENTRA SUL FATTO CHE LA LITE CON BLACKSTONE NON ERA “TEMERARIA”…