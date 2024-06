DAGOGAMES BY FEDERICO ERCOLE - I 10 TITOLI PIÙ AFFASCINANTI VISTI DURANTE GLI SHOW DI GIUGNO DEDICATI AI VIDEOGIOCHI, CHE DOVREBBERO RIPRISTINARE LA “GRANDEUR” DELL’ESTINTO E3 NEL SEMPRE PIÙ FOSCO E PALUDOSO PANORAMA DELLA CRISI DOVE STAGNA L’INDUSTRIA - IL RITORNO SORPRENDENTE DI SAMUS ARAN IN "METROID PRIME 4", GIOCARE FINALMENTE NEI PANNI DI ZELDA IN UNA LEGGENDA TUTTA SUA, L’ALPINISMO REALISTA E FAVOLOSO DI "CAIRN", LE STRAMBERIE IN CRETA DIGITALE DI "JUDERO", IL PREQUEL DI "DOOM", L’AZIONE ACROBATICA DI "PERFECT DARK" E... - VIDEO

metroid prime 4 beyond

Federico Ercole per Dagospia

Si sono infine consumati gli eventi estivi dedicati ai videogiochi che dovrebbero ripristinare la “grandeur” dell’estinto E3 nel sempre più fosco e paludoso panorama della crisi, soprattutto occidentale, dove stagna l’industria, se non affondando almeno diluendosi in un brutto pantano. Ha cominciato PlayStation con uno spettacolo anemico salvo rari momenti, poi ecco il solito baraccone miliardario di Geoff Kingsley questa volta ancora più prolisso e noioso.

doom the dark ages

Microsoft ha provato a risollevare l’ottimismo dei giocatori (una cosa abbastanza facile) con un celebrato evento durante il quale le cose interessanti e poco fumose sono state invero assai poche, salvo qualche notevole eccezione motrice di un entusiasmo ahimè smorzato dal dolore provocato dalle recenti chiusure di studi di proprietà, come il celebrato, ma troppo poco, Tango Gameworks.

mario & luigi fraternauti alla carica

Nel frattempo ci sono stati i più interessanti Day of the Devs che privilegia produzioni più ridotte e la presenza attiva dei loro sviluppatori, e lo Steam Game Fest che propone innumerevoli demo di videogiochi da provare subito su PC oltre agli interventi dei loro autori.

Ha chiuso Nintendo in maniera straordinaria e forse inattesa, considerata l’età avanzatissima della sua comunque ancora vitale Switch, presentando un tripudio di bellezza non solo in esclusiva.

Ecco i dieci titoli più promettenti e affascinanti estrapolati tra i numerosi mostrati durante gli eventi.

METROID PRIME 4 BEYOND

metroid prime 4 beyond

Brividi ed emozione quando in chiusura del Nintendo Direct si è visto questo videogioco interrotto e poi ricominciato, atteso ormai da anni con una speranza in costante diminuzione. Invece la quarta deriva in soggettiva e non solo della cacciatrice di taglie spaziale Samus Aran esiste ed uscirà nel 2025 per Switch e forse anche per la ventura e non ancora annunciata nuova console di Nintendo. E una questione di suoni, musiche, visioni e azioni in una fanta-miscela eccezionale. Samus vince tutto.

perfect dark

PERFECT DARK

Il gioiello dell’Xbox Showcase è stato il ritorno, anche questo catartico dopo una prolungata e disperata attesa, di Joanna Dark in un nuovo Perfect Dark. Si tratta di uno sparatutto futuristico, acrobatico e senza dubbio spettacolare nella sua fusione tra tecnologia e azione che vanta la sceneggiatura di Christian Cantamessa, ovvero l’autore degli scritti profondi e sofisticati di Red Dead Redemption e di Shadow of Mordor. Il rilancio di Perfect Dark è un’esclusiva Xbox e PC ed uscirà, non si sa ancora quando, al lancio su Game Pass.

legend of zelda echoes of wisdom

LEGEND OF ZELDA ECHOES OF WISDOM

Un’altra meraviglia possibile ma quasi certa dallo show di Nintendo. Un nuovo Legend of Zelda con la stessa grafica “pupazzesca” del remake di Link’s Awakening. Ma questa volta la Leggenda è davvero d Zelda, perché sarà la principessa ad essere protagonista di questa nuova avventura in una Hyrule che si riempie di pericolosi squarci nero-scarlatti. Per combattere e risolvere enigmi ambientali utilizzeremo abilità peculiari e magiche, come la materializzazione di oggetti e l’ausilio di mostri. Legend of Zelda Echoes of Wisdom uscirà su Switch a settembre.

monster hunter wilds

MONSTER HUNTER WILDS

Il nuovo simulatore di caccia mostruosa arriverà durante il 2025 su Playstation, Xbox e PC, apparendo già oggi rivoluzionario nel suo comporre un’avventura bestiale e selvaggia in una maniera unitaria, senza la solita e comunque sempre amabile frammentazione egli altri episodi. Gli elementi climatici coinvolgono chi gioca in una lotta per la sopravvivenza con una natura che non è solo animale, alimentando suggestivi panorami catastrofici in uno scenario sempre cangiante. Questa ventura opera di Capcom potrebbe essere, e deve essere per non diluire il valore ludico, strategico e spettacolare della saga, il Monster Hunter dei Monster Hunter.

mario & luigi fraternauti alla carica

MARIO & LUIGI FRATERNAUTI ALLA CARICA

Terza meraviglia del Direct di Nintendo, una nuova avventura nella forma di gioco di ruolo classico ma sempre originale e fresco dei due celeberrimi fratelli idraulici. Questa volta viaggeremo su un’isola, che è anche una nave, per il continente di Elettria, nella solita miscela di comicità, epica e tenerezza. Mario & Luigi Fraternauti alla Carica uscirà il prossimo novembre per Switch.

judero

JUDERO

“Amo i videogiochi dotati di una forte carica materica, connessi a un particolare territorio e con una potente dose di stramberie” scrive Giulia Martino su Atacore.it con la consueta acutezza, passione e ispirazione, considerando il bizzarro Judero il videogame più travolgente visto (ed esperito) durante lo Steam Next Fest. Si tratta di un’opera intrisa da un fantasmagorico e stralunato folklore scozzese, dove ogni strambo personaggio è realizzato dapprima in creta per poi essere digitalizzato. Judero uscirà non si sa ancora quando per PC, poi si spera anche per console.

astro bot

ASTRO BOT

Il robot Astro è stato finora protagonista solo di una bellissima “demo tecnica” per dimostrare le potenzialità di PS5 e del suo controller al lancio della console, e di un giochino per VR; ecco dunque un videogame tutto suo che porterà la creatura meccanica in giro per decine di pianeti. Questa avventura spaziale è stata la cosa migliore e più sorprendente vista durante l’evento di Sony, che sebbene sia accusata dai tifosi dell’abbietta “console war” di non fare più giochi, continua invece a pubblicare notevoli esclusive. Astrobot arriverà su PS5 all’inizio di ottobre.

cairn

CAIRN

Ho guardato il trailer di Cairn subito dopo la visione (dopo tanti anni da quando lo vidi per la prima volta a Venezia) di Urlo di Pietra di Werner Herzog, capolavoro di quasi finzione sull’ascesa verso perigliose vette montane e con finale wagneriano. Cairn (una struttura artificiale che consiste in una colonna di pietre impilate una sull’altra) rimanda a quei solenni e montuosi panorami herzoghiani ed è quindi un gioco dedicato all’alpinismo, dove il realismo impiegato per farci giocare ad arrampicare coincide tuttavia anche con elementi favolosi. Quest’opera di The Game Bakers non ha ancora una data di uscita ma arriverà sia su PC che su console.

doom the dark ages

DOOM THE DARK AGES

Si torna a sparare a tutto, soprattutto a demoni di ogni forma, in un nuovo episodio dello sparatutto per eccellenza, Doom. Questa volta Id Software ci racconterà gli eventi che si svolgono prima del gioco originale in un tripudio di azione diabolica e frenetica. Doom the Dark Ages non ha ancora una data di uscita precisa ma sarà da subito disponibile su Game Pass.

dragon quest iii remake

DRAGON QUEST III REMAKE

Peccato che Yuji Hori, autore di questa leggendaria serie di giochi di ruolo giapponesi, non abbia citato, durante la sua apparizione al Nintendo Direct, l’indimenticato Akira Toriyama che ha illustrato ogni episodio. Tuttavia questo rifacimento in 2D-HD (come Octopath Traveller) sembra magnifico e sarà seguito da quello del primo e del secondo, che compongono una saga se stante. Questo remake arriverà a novembre non solo su Switch ma su tutte le altre piattaforme.

fantasian

EXTRA: FANTASIAN

Già uscito e purtroppo relegato per anni su Apple Arcade, finalmente quest’ultimo lavoro dell’inventore di Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, e musicato dal maestro Nobuo Uematsu, arriverà su console durante l’estate. Una fantastica notizia.

monster hunter wilds doom the dark ages judero metroid prime 4 beyond judero astro bot cairn dragon quest iii remake fantasian judero mario & luigi fraternauti alla carica legend of zelda echoes of wisdom legend of zelda echoes of wisdom monster hunter wilds