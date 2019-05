BISTECCONE, E’ QUI LA FESTA! CERIMONIA SUL TEVERE E POI CENA DI GALA AL CANOTTIERI ROMA PER IL COMPLEANNO DI GIAMPIERO GALEAZZI – IL COMMOVENTE ABBRACCIO CON MARA VENIER SULLE NOTE DE ‘IL MONDO’ – GLI ANEDDOTI DI JERRY CALÀ E DEL CONDUTTORE DE ‘LA DOMENICA SPORTIVA’ MARCO LOLLOBRIGIDA – LE PROFEZIE DI 'BISTECCONE' SULLA FINALE DI CHAMPIONS, SU NADAL E SU ALLEGRI – E QUELLA VOLTA CHE IN UN MATCH TRA CANE’ E EDBERG… - DAL CT MANCINI A MALAGO’ FINO A BRUNO GIORDANO, ECCO CHI C’ERA – VIDEO

Un festa di compleanno davvero speciale. È quella organizzata dal Circolo Canottieri Roma, su volontà del presidente Massimo Veneziano, per lo storico socio Giampiero Galeazzi, che ieri ha compiuto 73 anni. I festeggiamenti sono iniziati nel pomeriggio con la cerimonia di intitolazione del galleggiante di lungotevere Flaminio a Rino e Giampiero Galeazzi, rispettivamente indimenticato tecnico del Remo giallorosso, guida per tanti campioni del canottaggio capitolino, e suo figlio che tanto lustro ha dato alla storia del club.

Una cerimonia toccante che ha avuto il suo culmine quando il popolare Bisteccone, sceso da un' imbarcazione partita da Ponte Risorgimento, ha trovato ad accoglierlo una troupe di Domenica In con Romina jr e soprattutto la moglie Laura, i figli Gianluca e Susanna con l' adorata nipotina Greta, e gli amici di una vita come il ct della Nazionali, Roberto Mancini, il presidente del Coni, Giovanni Malagò e l' ex centravanti della sua Lazio, Bruno Giordano.

Le emozioni per il popolare giornalista sono continuate in serata durante un' indimenticabile cena di gala alla quale hanno preso parte tanti personaggi che, ancora una volta, hanno voluto dimostrargli tutto il loro affetto. A partire da Mara Venier che al suo arrivo, sulle note de Il Mondo ha stretto Galeazzi in un lungo e commovente abbraccio. Sentimenti profondi che ha sprigionato anche Jerry Calà attraverso tanti aneddoti e ricordi di una carriera professionale trascorsa sempre accanto al Bisteccone. Non poteva mancare il mondo dello sport rappresentato dal campione olimpico di canottaggio, Antonio Rossi.

Su un maxischermo le immagini dei programmi tv e delle leggendarie telecronache di canottaggio realizzate da Galeazzi in quarant' anni al servizio della televisione nazionale. Mentre la grande interprete della canzone romana Elena Bonelli dedicava al festeggiato Er barcarolo va e la pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro dava vita a performance live, entrava in sala la torta sulle note di My Way. A modo suo Galeazzi è diventato un mito.

MARCO LOLLOBRIGIDA E "LE PROFEZIE" DI GALEAZZI

Francesco Persili per Dagospia

Il profeta Galeazzi. A ‘Dagospia’ ha pronosticato Nadal vincitore degli ‘Internazionali’ di Roma, a ‘La Domenica Sportiva’ è stato il primo a parlare di una finale inglese di Champions e del divorzio tra la Juve e Allegri. “Questo è Giampiero Galeazzi, mi sono battuto per averlo alla ‘Domenica Sportiva’, è stata un’edizione divertentissima anche grazie a lui”, spiega il conduttore del programma Marco Lollobrigida.

Il giornalista di ‘Rai Sport’ ha aneddoti e cene da raccontare (“Una volta mi salutò alle 2 di notte e gli chiesi: Dove vai adesso? A magnà du’ fettuccine”) memorie sportive da condividere, dal ‘turborovescio’ di Canè a quella volta che un telecronista svedese prese a chiamare il tennista bolognese, in passato legato a Paola Turci, “Cane”. In tribuna c’è anche il mitologico Bisteccone che lo corregge. “No, Cane, Canè”. Il telecronista svedese si gira verso Galeazzi e gli chiede di pronunciare “Edberg” come lo dicono loro, cioè “Edberi”. ‘Please, Edberi’. Lui se lo guarda e gli fa: “Va bene, Cane”. Gioco, partita incontro.

‘Bisteccone’ (soprannome inventato dal radiocronista Gilberto Evangelisti) è stato per anni la voce del canottaggio. Ha raccontato le imprese olimpiche dei fratelli Abbagnale dopo essere stato da giovane canottiere azzurro a un passo dalla partecipazione ai Giochi del ’68 in Messico. Una esclusione vissuta come un’ingiustizia. Alle Olimpiadi di Rio però i suoi consigli si sono rivelati preziosi per Lollobrigida: “Seguo il canottaggio per la Rai dal 2008. Giampiero mi ha sempre aiutato tanto. C’è un’intervista di Galeazzi che fece discutere. Disse: ‘Oggi i telecronisti hanno tutti il cuore di plastica’. Quando tornai dal mondiale brasiliano del 2014 mi telefonò e mi disse. “Te voglio dì ‘na cosa. Sei telecronista nato. Si sente che ce metti il cuore”. E poi? “M’attaccò il telefono e mi disse: “Scusa ma devo annà a magnà…”

