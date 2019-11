CAFONAL DELL’OCULISTA – LA FONDAZIONE SALMOIRAGHI E VIGANÒ HA ORGANIZZATO UN MEETING CON MEDICI E PROFESSORI PER SENSIBILIZZARE SUL TEMA DELLA SALUTE VISIVA DEI BAMBINI – IN UN BATTER D’OCCHIO E IN TEMPO PER IL “LIGHT LUNCH MEDITERRANEO” ARRIVANO MATILDE BRANDI, FANNY CADEO, ANGELA MELILLO, MILENA MICONI E MONICA SETTA, ACCOLTE DA CAMILLA MORABITO

Gustavo Marco Cipolla per “il Messaggero - Cronaca di Roma”

Guardare al futuro dei più piccoli con le lenti del benessere. In occasione della "Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza", al ristorante e giardino del Maxxi di via Guido Reni, la Fondazione Salmoiraghi e Viganò, nata di recente e affiancata dal Centro Studi, ha organizzato l'iniziativa "Incontriamo l'oculista", patrocinata dall'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità- lapb Italia Onlus.

Un meeting con medici e professori, moderato da Elisabetta Ferracini, per informare e sensibilizzare sul tema della salute visiva dei bambini e le patologie oculari. Tra i relatori il presidente del Comitato scientifico della Fondazione Luigi Mele, Mario Bifani, Andrea Piantanida, Michele Fortunato e Michele Corcio, vicepresidente nazionale di Iapb, accolti da Camilla Morabito, che intervengono nel dibattito.

Arrivano in un batter d'occhio Matilde Brandi con Giovanna Rei, Fanny Cadeo, Monica Setta, Milena Miconi, Angela Melillo e Nadia Bengala, le mamme blogger di "Mamma punto a capo" e "Mamme and the City", pronte per le foto. Welcome coffee, in sala Tiziano Melchiorre di Iapb, Andrea Rendina di S&V, David Santodonato, presidente del Comitato Unicef Roma, Cristiana Pedersoli, Simonetta Martone ed Elvira Colavita. Light lunch mediterraneo.

