CAFONAL FATTO A MAGLIE – MGM DÀ UN PARTY PER INAUGURARE "LA DIMORA", LA SUA NUOVA CASA ALL'ORTO BOTANICO, E METTE IL MARITO AI FORNELLI – DOPO GALANTINA E PORCHETTA, IL BURLESQUE DI WONDERFUL GINGER, CHE FINISCE VESTITA SOLO DI VENTAGLI BIANCHI – TUTTI A BOCCA APERTA: VERONICA GENTILI VAMP ALL'AMATRICIANA E LA BELVA FRANCESCA FAGNANI, TERESA DE SANTIS E LA CHAOQUI, MARISELA FEDERICI, LA GHISLERI E…

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

mariagiovanna maglie francesca chaouqui alessandra paglicci foto di bacco

Anna Grazia Martini per Dagospia

Al centro della terrazza sotto una imperturbabile Statua della Libertà troneggiava una porchetta cotta all'umbra e affettata personalmente da Luciano Bracciantini, ristoratore a Roma in Prati e caro al ministro Matteo Salvini.

carlo spallino centonze cristiano ceresani foto di bacco

In fondo al giardino I sei raffinati musicisti de "I Carosoni" in un concerto di musica napoletana alternata a classici standard jazz . Hanno taciuto solo per i 6 minuti del numero mozzafiato di Wonderful Ginger, italianissima performer di burlesque, che e' finita vestita solo di ventagli bianchi, come nella migliore tradizione della Hollywood anni 50.

maria giovanna maglie foto di bacco veronica gentili foto di bacco

Ai fornelli come sempre il padrone di casa, noto come er mejo chef dilettante mai conosciuto: galantina di pollo, gazpacho, timballo di anelletti e torta pavlova MGM e Carlo Spallino Centonze hanno aperto per la prima volta la Dimora, la loro nuova casa all'Orto Botanico dentro Villa Sospisio. Richi e Guya Sospisio naturalmente ospiti d'onore, Marisela Federici imperdibile, la tribù delle amiche della padrona di casa: Alessandra Ghisleri arrivata da Milano col marito Alfonso, Teresa De Santis, direttore di Rai 1, Francesca Chaouqhi titolare di Viewpoint Strategy, col marito, l'ingegnar Corrado Lanino e l'irresistibile figlio Pietro;

Vannia Gava, Sottosegretario all'Ambiente, Judith Rose Seymour, Duchessa di Somerset, la Belva Francesca Fagnani, Veronica Gentili, direttamente dagli studi Mediaset con il collega di conduzione Giuseppe Brindisi, Monica Marangoni con il marito Cristiano Ceresani, capo di gabinetto del ministro della famiglia, Nicoletta Ricca Benedettini che sfoggiava un collare Masai a dispetto del caldo, Alessandra Paglicci, industrialessa dell'oro ad Arezzo.

maria giovanna maglie francesca chaouqui alessandra paglicci e carlo spallino centonze foto di bacco

In mezzo alle signore una folla di avvocati, dei quali non si può fare ormai a meno, tanto vale tenerseli amici: Marco Carleo, Dario Schettini, Ignazio Abrignani, Giuseppe Staiano ; il super produttore di fiction, Riccardo Tozzi; Andrea Velardi, sopravvissuto al Premio Strega; Andrea Carfagna, restauratore con bottega d'arte frequentatissima, Giovanni Sallusti di ''Libero Quotidiano'', Roberto Lucifero in indian jacket, Benedetto Marcuccci, che sfoggiava un paio di sandali da lui confezionati, Cesare Rascel, che sfoggiava una statuaria moglie americana, Jenny, e l'amico e produttore discografico nonche' cantante, Beppe Stanco.

Sì sono goduti lo spettacolo burlesque uno stuolo di imprenditori e manager capitanati da Lelio Borgherese, ad di Contact Network, da Eros Brega, acque minerali, da Davide Gagliardi, gruppo Athena, da Roberto Scrivo, Sky Italia. Per non farsi mancare niente, un gruppo di transfughi, o in procinto di, da Forza Italia: Guido Castelli, sindaco di Ascoli Piceno, Lucia Tanti assessore ad Arezzo, Riccardo Mastrangeli, assessore a Frosinone, e Giorgio Silli, deputato.

silvia de mari riccardo mastrangeli foto di bacco

Saverio Ferragina, agente di star, filmava doverosamente la performance di Wonderful Ginger. Alessio, figlio del maestro Gerardo Di Lella e dell'ambasciatore Victoria Bagdassarian, dormiva beato in carrozzina alla sua prima festa. Rufus, bulldog inglese di solito imperturbabile, impazziva per la porchetta.

wonderful ginger e giuseppe brindisi foto di bacco giuseppe brindisi veronica gentili francesca chaouqui foto di bacco

