CAFONAL MEFISTOFELICO – PER LA PRIMA DELLA STAGIONE, CON IL “MEFISTOFELE” MESSO IN SCENA DA SIMON STONE, ACCORRONO AL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA IL SINDACO ROBERTO GUALTIERI, ANTONIO ANGELUCCI SCORTATO DALLA GIOVANE FIDANZATA, FABRIZIO PALERMO, BRUNO VESPA, CORRADO AUGIAS, STEFANO COLETTA. IN QUOTA GOVERNO LA MINISTRA, EUGENIA ROCCELLA, E I SOTTOSEGRETARI, CLAUDIO DURIGON E GIANMARCO MAZZI – RISPONDONO ALL’APPELLO ANCHE ANNA FOGLIETTA, MARCO BELLOCCHIO, GIANCARLO DE CATALDO E ELEONORA ABBAGNATO, ACCOMPAGNATA DA FEDERICO BALZARETTI CON NUANCES COLOR PECE... – FOTO BY DI BACCO