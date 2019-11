CAFONAL DEL MURO – EZIO MAURO PRESENTA IL DOCUMENTARIO SU BERLINO '89 PRODOTTO DA SIMONA ERCOLANI (RAI3, DOMANI SERA) E PER L’OCCASIONE ACHILLE OCCHETTO FA IL DANDY E SI PRESENTA CON UNA SCIARPINA ADDOBBATA DI FENICOTTERI – AL MAXXI SI SCAPICOLLANO I VERTICI DELLA RAI, LUCIA ANNUNZIATA E IL PORTAVOCE DI MATTARELLA GIOVANNI GRASSO - C’ERANO PURE “PIERFURBY” CASINI, GIANNI LETTA E…

Da Occhetto a Letta per la prima del docufilm di Mauro

Giulia Argenti per “la Repubblica - Roma”

I 155 chilometri di cemento e filo spinato che per 28 anni hanno spaccato in due l' Europa, rievocati dalle parole di chi ha vissuto sulla propria pelle il peso di quella barriera. È una storia fatta di persone, sguardi, speranze e delusioni quella che Ezio Mauro racconta nel documentario " 1989. Cronache dal muro di Berlino", prodotto da Simona Ercolani e presentato ieri sera all' Auditorium del Maxxi da Rai Cinema e Stand By Me.

Tra i tanti ospiti che hanno affollato la sala c' erano volti della politica: Achille Occhetto, Pier Ferdinando Casini, Gianni Letta, Simona Malpezzi. E quelli del giornalismo e della televisione: Lucia Annunziata, Giovanni Grasso, e l' ad Rai Fabrizio Salini. A trent' anni dalla caduta del muro, il 9 novembre 1989, l' ex direttore di Repubblica è tornato in quei luoghi per ricostruire, attraverso interviste ai protagonisti politici e testimonianze delle persone comuni, la storia dell' ultima rivoluzione europea.

Il racconto segue un doppio registro narrativo: le vicende, narrate mese per mese dell' anno 1989, l' ultimo di vita del Muro, si intrecciano alla storia del " mostro", dal suo concepimento, il 13 agosto 1961, fino alla caduta, 28 anni dopo.

Sulla caduta del muro, Mauro ha costruito un progetto multimediale, che parte dal reportage uscito a puntate sulle pagine di Repubblica e diventato un documentario, un libro (" Anime prigioniere") e un reading teatrale " Berlino, Cronache dal Muro". Il docufilm, da ieri disponibile con Repubblica, sarà trasmesso domani in prima serata su Rai Tre.

