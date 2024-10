CAFONAL – ALLA PRIMA DELLO SPETTACOLO DI ENRICO BRIGNANO, “I 7 RE DI ROMA”, SPICCA IL MINISTRO DELLA DIFESA, GUIDO CROSETTO, SCORTATO DALLA MOGLIE GAIA SAPONARO, SORRIDENTE E RILASSATO TRA UN CASO DOSSIERAGGIO, UNO SCENARIO DI GUERRA E LE FAIDE INTERNE A FDI – TIMBRANO IL CARTELLINO LA NUOVA STELLA DI TELEMELONI, STEFANO DE MARTINO, E BONOLIS, COLETTA, PANARIELLO, MARZULLO. E POI GIORGIO RESTELLI, EX DIRETTORE DELLE RISORSE ARTISTICHE MEDIASET, GRONDANTE ANELLI E BRACCIALETTI. IN QUOTA “GNOCCHE SENZA ETÀ” LORELLA CUCCARINI E NANCY BRILLI…

Gabriella Sassone per Dagospia

giudo crosetto gaia saponaro

Come era lo spettacolo “I 7 Re di Roma” di Enrico Brignano che ha debuttato l’altra sera con un parterre de roi al teatro Sistina di Roma dove resterà fino al 1° dicembre per poi andare in tour? A saperlo, perché non ce l’hanno fatto vedere, dopo anni che seguiamo il Sistina e scriviamo dei loro musical. Era tutto esaurito, dicono, perché il buon Brigano, romano de Roma ma tifoso della Lazio, ha venduto solo già in prevendita 75mila biglietti.

Questo spettacolo è un omaggio che Enrico ha voluto fare al suo indimenticato grande maestro Gigi Proietti, che per primo lo portò in scena nel 1989, 35 anni or sono. Una vera leggenda musicale, scritta da Luigi Magni e musicata da Nicola Piovani sotto l’egida del duo Garinei e Giovannini. Oggi, ovviamente rielaborata in chiave contemporanea e prodotta da Vivo Concerti & Enry B. Produzioni, la leggenda dei 7 fondatori di Roma propone un’originale fusione tra mito e vita moderna.

Ecco lo scortatissimo Ministro della Difesa Guido Crosetto: è in splendida forma, alto come un corazziere, sorriso Durbans e la bella moglie Gaia Saponaro al fianco. La scorta ovviamente fa in modo che nessuno lo avvicini, spintonando qua e là, anche se lui risponde ai saluti sorridente e magari si vorrebbe pure fermare a rispondere a qualche domanda. Nessuno si aspettava che Crosetto, annunciatissimo, venisse realmente, vista l’aria pesante che tira in giro per il mondo. Arriva il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi.

stefano de martino paolo bonolis

Tanto per la cronaca, sul red carpet e nel foyer del Sistina mi sono divertita a stuzzicare i Vip che arrivavano, chiedendo con la telecamera per il programma di Emma D’Aquino “Sabato in diretta” (in onda sabato dalle ore 17 su Raiuno) se si ricordassero i nomi dei 7 Re di Roma: Romolo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo. Il risultato? Direi disastroso! Bocciati i più!

Solo 4 o 5 svippati li sapevano a memoria, tutti gli altri non ricordavano nemmeno i nomi dei 7 nani. Vuol dire che lo show di Brignano serve anche come ripasso di storia. Presenti molti degli ex allievi di Proietti come Nadia Rinaldi, Chiara Noschese, Giampiero Ingrassia, che ricordano con immenso affetto il loro maestro. Entra velocemente e non si fa fotografare Simona Agnes, così come Gigi Marzullo con la moglie Antonella.

stefano coletta

Sul fronte Rai anche il direttore Stefano Coletta in pantaloni bianchi e scarpe da jogging e Giancarlo De Andreis di “Ballando con le stelle”, sul fronte Mediaset ecco Giorgio Restelli, sempre un gran bel figo grondante anelli, braccialetti e orologione. Pare ci sia il direttore d’orchestra Beatrice Venezi, ma nessuno la vede e la fotografa. Così come Paolo Conticini arrivato sul tardi.

Tra flash scatenati sfilano nel foyer la sensuale e sempre perfetta Nancy Brilli, stretta in un tubino nero con scarpe nere e rosse, Amedeo Minghi con la figlia Alma, il coreografo Giuliano Peparini, Matteo Paolillo di “Mare Fuori”, idolo delle ragazzine.

Ecco Giorgio Panariello: la sua amica Tosca D’Aquino con il marito corre ad abbracciarlo al photocall. Arriva Paolo Bonolis quasi insieme al più atteso della serata, Stefano De Martino, i due posano insieme per i flash. Stefano si mette in posa anche per i selfie di signore e ragazzini.

nancy brilli (2)

Dario Salvatori fa l’americano in look da cowboy e sciarpona a stelle e strisce, Michele La Ginestra arriva con Edy Angelillo, ci sono Pino Quartullo, Andrea Perroni, il maestro Leonardo De Amicis e Savino Zaba, l’esplosiva Barbara Foria, Marzia Roncacci e Alda D’Eusanio. Arriva emozionata la moglie di Brignano Flora Canto che a fine spettacolo lo festeggia nel foyer con gli amici più cari: grande brindisi e una torta con la locandina dello spettacolo. Ovazioni per Lorella Cuccarini in gessato.

“Questo spettacolo, che reputo il più impegnativo della mia carriera interpretando 11 personaggi diversi e mantenendo la regia originale di Garinei, è un omaggio a Proietti, a Magni, a Piovani, a Garinei, alla Capitale”, aveva detto Brignano. “Ricordo che noi giovani attori del Laboratorio di Gigi, appunto 35 anni fa, eravamo estasiati da questo show e lo imparammo tutti a memoria, in una vera fase di innamoramento del teatro e del nostro Maestro”.

giorgio restelli (3)

On stage insieme a Brignano, tra i costumi di Paolo Marcati e le coreografie di Thomas Signorelli, ci sono Simone Mori nel ruolo di Giano, Pasquale Bertucci, Lallo Circosta, Giovanna D’Angi, Ludovica Di Donato, Michele Marra, Ilaria Nestovito, Andrea Perrozzi, Andrea Pirolli, Emanuela Rei ed Elisabetta Tulli. Solisti Andrea Baldini, Luigi D’Aiello, Michela Delle Chiaie, Ilaria Leone, Lorissa Mullishi, Raffaele Rudilosso, Marco Stella e Camilla Tappi.

