30 gen 2024 17:38

CAFONAL TUTTI MUTI! - DA MASSIMO D'ALEMA AL PRESIDENTE DELLA FIGC GABRIELE GRAVINA: LA ROMANELLA GODONA SI SCAPICOLLA AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA PER IL CONCERTO DI RICCARDO MUTI, ALLA GUIDA DELLA CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA, PER I 100 ANNI DELLA BANCA DEL FUCINO - TRA IL PUBBLICO, MAURO MASI CON INGRID MUCCITELLI, SU-DARIO FRANCESHINI, CLAUDIO LOTITO (SEMPRE CON IL TELEFONINO TRA LE GRINFIE), CARLO FUORTES, FRANCESCO GAETANO CALTA-RICCONE, LELLA BERTINOTTI IN VERSIONE "CAROTA-GIRL" (E' UN OMAGGIO A SINNER?)