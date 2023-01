CAFONALINO ATTORI SI NASCE – LA HOLLYWOOD DE’ NOANTRI SI RITROVA A ROMA PER IL LANCIO DELLA NUOVA SERIE SKY ORIGINAL “CALL MY AGENT-ITALIA”, DA OGGI SU SKY E IN STREAMING SU NOW – CAST QUASI AL COMPLETO, CON PAOLO SORRENTINO, CORRADO GUZZANTI, UNA SBRILLUCCICANTE PAOLA CORTELLESI, PIERFRANCESCO FAVINO, ANNA FERZETTI IN PELLE NERA E EMANUELA FANELLI IN BIANCO VERGINALE. AVVISTATI PAOLO GENOVESE, ANNA FOGLIETTA (CON PANCIA DI FUORI E BRONCIO DA ARTISTA IMPEGNATA), SERENA DANDINI... – SUL PALCO SHOW DI IVANA SPAGNA IN GRAN TIRO

In principio fu il press agent delle stelle Enrico Lucherini a ricamare sulle vicende personali di attori e attrici, fomentando il gossip dei rotocalchi che avrebbero regalato loro, tra amori e rivalità, la gloria eterna. La nuova serie Sky Original “Call my agent-Italia”, remake di “Dix pour cent” e visibile da oggi su Sky e anche in streaming su Now nonché on demand, è dedicata al dietro le quinte dello showbiz e agli agenti del mondo dello spettacolo.

[…] parata di celebrità al "The Space Cinema Moderno" di piazza delle Repubblica per la première capitolina. Dal cast, fra manager e fidati assistenti, ecco Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Marzia Ubaldi, Sara Lazzaro, Francesco Russo. E, ancora, Paola Buratto, Paola Gioia Kaze Formisano, Filippo De Carli ed Emanuela Fanelli. Dalla penna di Lisa Nur Sultan, già autrice del film “Sulla mia pelle”, e per la regia di Luca Ribuoli, che ha diretto “Speravo de morì prima” e “La mafia uccide solo d’estate”, un esilarante racconto seriale in sei episodi, di cui due ogni venerdì, prodotto da Sky Studios e Palomar.

Guest star dell’adattamento del cult francese i volti più amati della cinematografia e della televisione come Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, Corrado Guzzanti, Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, entrambi assenti alla proiezione romana, che vestono i panni di sé stessi. […]

Si riconoscono nel parterre, fra i tantissimi, Paolo Genovese con la moglie Federica Rizzo, il piccolo Federico Ielapi, Anna Foglietta, Serena Dandini e Lele Marchitelli raggiunti da Piera Detassis, Andrea Occhipinti, Ivana Spagna, Roan Johnson accanto a Lucia Mascino. […]

