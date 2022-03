CAFONALINO - PER DIMENTICARE RAOUL BOVA BASTA UN CAGNOLINO: LA EX MOGLIE DELL'ATTORE, LA VETERINARIA CHIARA GIORDANO, HA SCRITTO UN LIBRO SU COME CI SI PREPARA QUANDO LA FAMIGLIA SI ALLARGA CON L'ARRIVO DI UN CUCCIOLO - ALLA PRESENTAZIONE ROMANA ERANO PRESENTI MARIA GRAZIA CUCINOTTA, GABRIEL GARKO CON IL MOROSO, IL FOTOGRAFO ALESSANDRO DOBICI E… - FOTO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Lucilla Quaglia per "Il Messaggero"

veronica pesci susanna pizzicanella foto di bacco

Attori, ballerini e artisti alla corte animalista delle veterinarie vip Chiara Giordano e Francesca Garrone. Autrici, tra il plauso di chi interviene alla libreria di viale Libia, del libro Prendiamo un cucciolo? Interessato alla risposta, tra i numerosi intervenuti, il fascinoso attore Gabriel Garko, in jeans con cerniere, maglia scura e sneakers bianche.

maria grazia cucinotta chiara giordano foto di bacco (2)

Si nota il coreografo e ballerino Andrea Evangelista, compagno di Chiara Giordano, a cui è legato anche per via della comune passione per la danza. Tra il folto pubblico, che attende anche fuori, si riconoscono Veronica Pesci, in cappotto scuro su trendy clutch rosa shocking, in compagnia di un'amica, e il fotografo dei vip Alessandro Dobici.

gabriel garko mariagrazia cucinotta foto di bacco (2)

Si prende posto mentre il testo è commentato da Maria Grazia Cucinotta, in blusa gialla su tailleur grigio, che racconta con gioia di avere quattro gatti. Avete deciso di allargare la famiglia portando a casa un amico animale? Che bello, di sicuro porterà tanta serenità. Ma siete certi di essere preparati a questo grande evento?

francesca garrone mariagrazia cucinotta foto di bacco

La solare Chiara Giordano, in arte la «Dottoressa Giordy», protagonista dell'omonima serie, e Francesca Garrone, veterinaria dermatologa, sono le guide per rispondere a tutti i dubbi prima di dire il grande sì all'importante scelta.

francesca garrone mariagrazia cucinotta chiara giordano foto di bacco

Molti gli elementi da valutare, si commenta in presentazione, prima di prendere una decisione tanto importante e impegnativa. Ma, soprattutto, come si fa a capire qual è l'animale più adatto alle nostre esigenze? Le autrici rispondono alle domande.

Parlano di tutti gli animali che possono entrare nella nostra casa e dei passi da fare prima di scegliere quello giusto per noi e per la nostra famiglia. E il fimacopie non ha fine tra richieste di selfie e foto ricordo.

chiara giordano andrea evangelista foto di bacco (2) francesca garrone gabriel garko mariagrazia cucinotta chiara giordano andrea evangelista foto di bacco veronica pesci foto di bacco mariagrazia cucinotta foto di bacco maria grazia cucinotta chiara giordano foto di bacco maria grazia cucinotta chiara giordano foto di bacco (1) manuela pasqualetti foto di bacco gabriel garko mariagrazia cucinotta foto di bacco (1) gabriel garko foto di bacco (2) gabriel garko foto di bacco (1) alessandro dobici foto di bacco andrea evangelista gabriel garko foto di bacco chiara giordano alessandro dobici foto di bacco chiara giordano andrea evangelista foto di bacco (1) gabriel garko andrea evangelista foto di bacco chiara giordano andrea evangelista foto di bacco (3) chiara giordano andrea evangelista foto di bacco (4) chiara giordano foto di bacco (1) chiara giordano foto di bacco (2) donatella gimigliano francesca marasca foto di bacco francesca garrone chiara giordano foto di bacco (1) francesca garrone chiara giordano foto di bacco (2) francesca garrone chiara giordano foto di bacco (3) francesca garrone chiara giordano foto di bacco libro presentato