CAFONALINO DEL “MICROFONO D’ORO” – AL PREMIO PER LE MIGLIORI VOCI DELLA RADIOFONIA ITALIANA GRAN SFILATA DI GNOCCHE: LA SEMPRE OTTIMA SYLVIE LUBAMBA CON CERONE E DECOLLETE PROROMPENTE, ROSSELLA BRESCIA UN PO’ CASTIGATA, ANDREA DELOGU IN VERSIONE FATINA E EMA STOCKHOLMA IN MINI ABITO CARTA DA ZUCCHERO – OSPITI D’ONORE BRUNO VESPA E LA MOGLIE, AUGUSTA IANNINI…

Foto di Luciano Di Bacco

Gabriella Sassone per Dagospia

lady shake syilvie lubamba foto di bacco

Ah quante belle gnocche famose Madama Dorè, una gioia per gli occhi maschili e non solo, perchè la bellezza in genere la apprezzano anche le donne che non provano invidia.

Che ci facevano tutte stipate nella Sala della Protomoteca in Campidoglio alle 17 con un caldo asfissiante? Ritiravano l’ambito Premio “Microfono d’oro”! Stavolta il buon Fabrizio Pacifici ha fatto le cose in grande per la consegna della XII edizione del suo riconoscimento dedicato al mondo della radiofonia che va a premiare tutte quelle trasmissioni apprezzate dal pubblico e selezionate dalla giuria di qualità. Iniziamo con la lista della spesa?

La sempre sensualissima Aida Yespica è arrivata al volo da Miami per ritirare la targa come “Rivelazione femminile” per il suo brano “Bugatti”. Il “Personaggio femminile dell’anno”, direttamente da Rai Radio 2, è Ema Stokholma, la sua “erre arrotata” e i suoi tatuaggi. Premiata anche la sua amica del cuore e “partner in crime” Andrea Delogu, al timone con Silvia Boschero del programma di Rai Radio 2 “La versione delle 2”.

annalisa minetti foto di bacco

Ohibò che ci fanno qui Bruno Vespa e la moglie magistrato Augusta Iannini? Sono arrivati per applaudire il figlio Federico, premiato insieme a Silvia Salemi per “Il mio canto libero” in onda su Isoradio.

Premio “Solidarietà” ad Annalisa Minetti per il brano “Invincibili”. C’erano oltre 400 persone all’evento presentato da Fabrizio Pacifici (che vedremo come corteggiatore su Tv8 nel programma di Caterina Balivo “Chi vuol sposare mia mamma?”) con Cosetta Turco, coadiuvati dalle modelle Andreea Duma e Raffaela Anastasio. Sotto a chi tocca!

A Rossella Brescia, star di “Rds” è andata la targa “Roma Capitale”. Felicissima, Rossella si è messa in posa sulla scalinata del Campidoglio per farsi immortalare dai flash e girarsi video instagrammabili. Mitch Dj di “Radio 105” è invece il “Personaggio maschile dell’anno”; la “Rivelazione maschile” è Marco Conidi per la sua canzone “Mai sola mai”. Il “Premio alla carriera” va a Ezio Luzi (“Tutto il calcio minuto per minuto” e ora direttore di “Elleradio”). Al soprano Dominika Zamara va il “Riconoscimento internazionale”.

andrea delogu foto di bacco

C’è un “Premio Speciale” anche per i mitici Lillo&Greg di Rai Radio 2, per il duo Marco Presta&Antonello Dose e il loro “Il ruggito del coniglio” così come per i “Lunatici” Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio e le “Lunatiche” Jodie Alivernini e Federica Elmi. Il “Premio Dance” è finito nella mani di Sylvie Lubamba, Roby Giordana e Dj Jump per “Music Show” su “Radio Studio Più”.

La bionda giornalista sportiva Susanna Marcellini vince per il suo programma di approfondimento sportivo “Guelfi e Ghibellini”, on air su “TMW Radio”. Cristiano Martinali e Giulia Luzi vincono per l’Intrattenimento su Radio Italia Anni 60; per il “Gossip” Danilo Brugia e Paciullo su Radio Roma; per la “Cronaca giudiziaria” Michael Emi Maritato e Emanuela Maritato di radiosanremoweb.it.

Poteva mancare Marco Baldini? No di certo, e infatti eccolo in pista per “Zara 87” on air su “New Sound Level” e su “NSL TV” dove fa coppia con Christian Lelli, Bruno Stanzione e Angelo Di Palma. Il buon Marco sperava che la targa fosse in oro zecchino: che se la voleva andare a vendere? Tanto per non smentirsi mai?

dominika zamara foto di bacco (1)

Impossibile citarli tutti, ma sono stati premiati anche molti altri conduttori di programmi di sport, attualità e informazione giornalistica, tra cui Francesca Parisella e Nicola Caprera. In sala, oltre agli amici e ai parenti a fare il tifo e applaudire, anche il Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli che ha dato il là alla kermesse con l’attivissimo onorevole Fabrizio Santori. Saluti, baci, abbracci, sipario. Al prossimo anno!

