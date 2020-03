CAFONALINO “MUCCA ANTI-VIRUS” – LA PSICOSI COLLETTIVA NON CONTAGIA IL POPOLO LGBT CHE ANCHE QUEST’ANNO SI È RIUNITO AL QUBE PER IL “GRAN BALLO IN MASCHERA DI MUCCASSASSINA” – LA SERATA SI È ISPIRATA (ANCHE) A SANREMO, CON LA DRAG QUEEN VERGANA CHE HA IMPERSONATO ACHILLE LAURO ELETTO A FUROR DI POPOLO QUEER STAR – MARIA ANTONIETTA E LE CORTIGIANE, SUPERMAN SUPERODOTATI, CHEF CON PARANNANZA E CHIAPPE AL VENTO, SEXY INFERMIERE, CARDINALI E AMUCHINA: TUTTI I TRAVESTIMENTI

Foto di Luciano Di Bacco

Gabriella Sassone per Dagospia

mucca carnival (36)

Evviva la fantasia, la creatività, l'energia, la trasgressione e la libertà che si respira a Muccassassina. Dove per divertirsi e far divertire non si bada a spese (lo staff ha una cura esagerata dei costumi, delle scenografie, delle performance, dei balletti, del make-up) e si sfida anche la paura di frequentare posti affollati, come succede a Roma e in tutta Italia da quando è scattata l'emergenza Coronavirus. La psicosi collettiva di ammalarsi di questo brutto e misterioso virus ha cancellato quest'anno (a partire da Venezia) anche il Carnevale, la festività più magica e pazzarella del calendario, con il suo corollario di coriandoli, castagnole, frappe, maschere, travestimenti e quella voglia di trasformarsi per una notte nel personaggio dei nostri sogni.

andrea mele foto di bacco mucca carnival (53)

Le nostre città sono diventate tutte improvvisamente tristi, con le strade desolate e tetre, anche dove non vige la quarantena preventiva. Ma Muccassassina non la ferma nessuno, neanche il terremoto! Il popolo Lgbt è abituato a non tirarsi indietro mai e a combattere sempre qualsiasi battaglia a testa alta. Così anche quest'anno è andato in scena con successo tra una folla scatenata e infojata il "Gran Ballo in Maschera di Muccassassina", nel "palazzo del piacere", ovvero il Qube di via di Portonaccio. Non solo: quest'anno Mucca è stata gemellata al Carnevale di Rio e di San Paolo, in Brasile: il direttore artistico Diego Longobardi è stato invitato nel paese carioca con alcuni Dj di punta della one-night nostrana per presenziare ai loro eventi.

mucca carnival (67)

A fare le sue veci al Ballo in maschera, il Presidente del Circolo Mario Mieli Sebastiano Secci e il mitico Stefano Mastropaolo, che si è trasformato in Myss Keta, di rosso vestito con mascherina e occhialoni come la cantante e si è anche esibito sul palco cantando "Una donna che conta". Bravo! Proprio all'ultimo Sanremo si è ispirata la serata, che ha omaggiato in modo particolare quel piccolo genio di Achille Lauro, eletto a furor di popolo Queer star del Festival, per i suoi iconici travestimenti firmati Gucci.

mucca carnival (40)

E' stata la Drag Queen Vergana ad impersonare a modo suo Achille Lauro e ad aprire la serata cantando una "Me ne frego" remixata per la disco. Vergana si è presentata sul palco con il look finale di Lauro, quello ispirato alla Regina Elisabetta I Tudor, con tanto di perle appiccicate sul viso. Applausi e poi via, parte lo show che fa rivivere i fasti e le invidie della corte di Versailles, con la Mucca Dance Company e le coreografie di Federico Patrizi. Le inimitabili e coloratissime Drag Melissa, La Diamond, La Sheeva, Chiquita Boom Boom, Nehellenia, Skandalorsa, Enderly Solis hanno scimmiottato la regina Maria Antonietta circondata dalle cortigiane intente a cercare di rubarle la scena sgambettando.

mucca carnival (4) mucca carnival (62)

Insomma, la comunità Lgbt alla psicosi Coronavirus ha preferito rispondere con la vita: "pur non sottovalutando il problema abbiamo deciso di non chiuderci in casa ad aspettare il giorno del giudizio", ha sottolineato Secci. Anche perchè “ il Carnevale è la festa che sentiamo più nelle corde di Muccassassina e del Mario Mieli: infatti è la festa che celebra la voglia di essere libere e liberi, di giocare con il proprio corpo, di cambiare identità, ruolo, genere, più di ogni altra volta. Ovviamente per noi e per tutto il pubblico di Mucca essere libere e liberi è una regola fissa, ma vogliamo esagerare ancora di più”. Non c'era neanche bisogno di dirlo: se ne sono viste di tutti i colori! E anche di più! Ovviamente molto trucco, piume e paillettes e pochi vestiti addosso: tette, culi, cosce e muscoli al vento l'hanno fatta da padrone.

delirya foto di bacco mucca carnival (59)

Aria intrisa di sensualità. Trans-diavolesse con corna e forcone rossi ma praticamente nude, Arlecchini muscolosi, Puffi e Puffette colorati di blu, sensuali Cat Woman e Wonder Woman, Joker, Cappuccetto Rosso e Biancaneve, Unicorni cornuti, Superman superdotati, Spiderman e Supereroi vari. Ma anche chef con parannanza e chiappe al vento, toreri, ragazzi pon-pon e cheerleader, Cardinali e frati, clown, antichi romani in peplo ad omaggiare il Dio Bacco, pirati e maghetti alla Harry Potter, odalische e Pierrot lacrimanti. Insomma, di tutto di più e chi più ha inventato la sua maschera meglio è stato. Ovviamente, visti i tempi, non potevano mancare qualche medico col camice verde e la mascherina chirurgica e qualche sexy infermiera in camice bianco e guepiere. Simpaticissimo il tipo vestito da Amuchina, disinfettante cui è stata caccia grossa in questo periodo tanto da essere diventato introvabile! Ognuno è stato quel che voleva essere, tuffandosi nel gioco di ruolo e di identità preferiti, per una festa che stata un inno alla libertà. E peggio per chi non c'è stato! In consolle a far ballare tutti, la Mucca star Dj Phil Romano, la diva del warmup Kikka Dj, le dj Moira e Anto e Dj Vadim.

mucca carnival (32) mucca carnival (41)

Il prossimo venerdì, 6 marzo, si continua con "Muccassassina Etnika", un grande show con costumi sontuosi dedicato al Sud del mondo, alle mescolanze di generi, di culture, di musica e tradizioni. Buon divertimento e Hakuna Matata!

melissa bianchini foto di bacco mucca carnival (29) phil romano dj foto di bacco mucca carnival (5) gogo carnival (2) gogo carnival (7) gogo carnival (4) drag carnival (2) mucca carnival (43) mucca carnival (63) mucca carnival (58) la sheeva e federico patrizi foto di bacco mucca carnival (72) mucca carnival (37) mucca carnival (12) mucca carnival (15) mucca carnival (69) mucca carnival (24) mucca carnival (21) shemale foto di bacco (2) mucca carnival (70) mucca carnival (1) mucca carnival (77) mucca carnival (56) la diamond foto di bacco (1) mucca carnival (55) mucca carnival (39) mucca carnival (13) mucca carnival (35) mucca carnival (64) la sheeva foto di bacco skandalorsa mucca carnival (60) mucca carnival (8) vergana e phil romano foto di bacco enderly solis foto di bacco mucca carnival (42) mucca carnival (45) mucca carnival (44) mucca carnival (11) mucca carnival (66) mucca carnival (50) mucca carnival (68) mucca carnival (65) mucca carnival (46) mucca carnival (31) mucca carnival (74) mucca carnival (7) mucca carnival (25) la diamond foto di bacco (2) mucca carnival (48) mucca carnival (17) mucca carnival (14) mucca carnival (2) mucca carnival (57) mucca carnival (9) gogo carnival (3) shemale foto di bacco (1) mucca carnival (76) mucca carnival (23) andrea mele gabriele bonincontro stefano mastropaolo sebastiano secci foto di bacco mucca carnival (54) gogo carnival (6) mucca carnival (52) gogo carnival (1) vergana foto di bacco (1) mucca carnival (71) mucca carnival (30) vergana foto di bacco vergana foto di bacco (2) nehellenia foto di bacco (1) mucca carnival (27) shemale foto di bacco (3) mucca carnival (3) mucca carnival (28) mucca carnival (38) nehellenia foto di bacco (2) mucca carnival (75) drag carnival (1) gogo carnival (5) mucca carnival mucca carnival (16) mucca carnival (33) mucca carnival (18) la diamond foto di bacco (3) mucca carnival (22) mucca carnival (19) mucca carnival (34) mucca carnival (49) mucca carnival (26) sebastiano secci mario colamarino foto di bacco mucca carnival (73) mucca carnival (61) mucca carnival (2) mucca carnival (6) mucca carnival (51) chiquita boom boom foto di bacco shemale e vergana foto di bacco mucca carnival (10) mucca carnival (47) mucca carnival (20)