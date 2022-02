4 feb 2022 20:00

CAFONALINO! - DEL MAIALE NON SI BUTTA VIA NIENTE, DELLE OCCASIONI PER FARSI VEDERE A (FINGERE DI) SPADELLARE CON QUALCHE VOLTO NOTO NEPPURE: ALL'EVENTO ROMANO "DISPENSA STELLATA" HANNO PARTECIPATO BARBARA CHIAPPINI, ELEONORA PEDRON E LELLO ARENA AFFIANCATI DALLO CHEF CIRCIELLO - IL TEMA ERA NOBILE: UTILIZZARE ZAMPONE E COTECHINO DEL DOPO NATALE, VISTO CHE L'ITALIA BUTTA VIA 65 CHILI PRO CAPITE DI CIBO, OLTRE LA MEDIA EUROPEA DI 58 CHILI… - FOTO