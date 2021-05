CAFONALINO - MARISELA FEDERICI APPARECCHIA A “LA FURIBONDA” UNA COLAZIONE IN ONORE DEL PITTORE CORRADO VENEZIANO - TRA LE ORTENSIE, I BRINDISI E IL BUFFET, ALLA VILLA SULL’APPIA ANTICA DELLA REGINA DELLA MONDANITÀ ROMANA SPUNTANO VITTORIO SGARBI, ALDA FENDI E RAFFAELE CURI, FAUSTO E LELLA BERTINOTTI, ANGELO BUCARELLI. E POI AMBASCIATORI E PARTY-GIANI DELLA ROMA GODONA

Cin cin da Marisela per una festa d'arte

Paola Pisa per “il Messaggero - Cronaca di Roma”

Esterni giorno. Tutti sull' Appia Antica, a Villa La Furibonda per stare finalmente insieme e parlare d' arte. Marisela Federici chiama gli amici ad una colazione in onore di Corrado Veneziano, pittore che ha esposto in tutto il mondo, vanta una bellissima mostra a Firenze su Dante e un incarico da parte del Ministero dei Beni Culturali francesi in occasione dei cinquecento anni della morte di Leonardo.

Saranno mille le ortensie colorate, i tralci di glicine si arrampicano sui pini, i camerieri passano con gli aperitivi e la padrona di casa dice «voglio un giardino dove la fantasia sia al potere. E che i miei ospiti si sentano felici, e cantino con me».

Dalla veranda si passa negli interni, buffet con aroma di spezie «Senti il cardamomo, lo coltivo nell' orto», dice Marisela invitando a gustare la fantasia di risi, gli spaghetti all' orientale, l' insalata di uova di quaglia e tartufo, quella stile bruschetta. Trionfano formaggi e dolci. Prelibatezze varie.

Immancabile dopo i brindisi compare una chitarra a suonarla è l' Addetto culturale dell' ambasciata di Colombia, Nestor Pongutà, che intona con Marisela Federici motivi spagnoli e sudamericani.

Applausi calorosi da Alda Fendi e Raffaele Curi, dall' ambasciatore Umberto Vattani e dalla consorte Isabella, da Fausto e Lella Bertinotti, dell' ambasciatrice di Colombia, Gloria Isabel Ramirez. Tutti si divertono moltissimo. Angelo Bucarelli ascolta Corrado Veneziano raccontare l' iter artistico che lo ha portato anche in Cina.

«Molto importante è stato il parere di Achille Bonito Oliva, quando ha visto le mie opere mi ha spronato verso la pittura», sottolinea davanti alla platea attenta. Eugenio Sgaravatti parla del suo famoso giardino di Iris, che è un tripudio di fioriture qualche cancello più in là. Ci sono tra i grandi divani Edoarda Crociani, Anna La Rosa, Fabrizio Tomada.

La figlia di Marisela, Margherita Tamraz, compare e scompare. Salutatissima. E poi sul tardi ecco che arrivano Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle. Qualche mascherina, molte accortezze, tanto si sta all' aperto e tanto come si può resistere all' atmosfera di allegria e affettuosità che si respira nella villa dove tra le protagoniste c' è la minuscola Frida, cagnolina Pomerania micro, che viene dalla Russia, ascolta musica classica e incredibilmente profuma neanche fosse un altro fiore.

