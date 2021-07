CAFONALINO - C'ERA MEZZA RAI AL 50ESIMO COMPLEANNO DEL CONDUTTORE BEPPE CONVERTINI AL COLLE OPPIO DI ROMA: IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA COL VICEDIRETTORE GIOVANNI ANVERSA, VINCENZO GALLUZZO, IL CAPOPROGETTO DI “UNO WEEKEND”, INGRID MUCCITELLI E IL COMPAGNO MAURO MASI - VALERIA MARINI MEJO DI MARYLIN INTONA “HAPPY BIRTHDAY” MENTRE TUTTI SI FIONDANO SULLA TORTA TRA FLASH E PAILLETTES, SPACCHI E SCOLLATURE, LABBRA GONFIATE, TACCHI E TETTE ASSASSINE… - FOTO

Gabriella Sassone per Dagospia

Mario Biondi, la vera new entry (che fortuna: un volto nuovo!) nella mondanità romana, canta e incanta col suo vocione black alla Barry White, accompagnato dai 5 elementi della Emporium Band. Estasi.

Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi, dopo le lacrime (vere e sentite) al funerale di Raffaella Carrà, volteggiano tra i tavoli con i loro passi di ballo, quasi una danza liberatoria (peccato non accennino il Tuca Tuca).

beppe convertini ringrazia gli ospiti foto di bacco

Poi arriva lei, Valeria Marini, la divina delle divine, la Marilyn di casa nostra fasciata in un lungo abito rosso con ricami d’oro: intona al momento topico del taglio della torta “Happy Birthday”, suo cavallo di battaglia da sfoderare ai mejo compleanni. A far da controcanto la voce potente della cantante lirica Alma Manera.

valeria marini foto di bacco (5)

Tutti in piedi armati di Smartphone per selfie e Stories da postare, del resto a una festa così che ci vai a fare se non la documenti per far rosicare chi non c’è? Sotto a chi tocca: ci si diverte e si ballicchia con Jo Squillo che prima del suo Dj set intona la sua “Siamo donne” insieme ad Annalisa Minetti, cui si aggiunge la “grande sorella” Stefania Orlando, scortata dal marito Simone Gianlorenzi.

mario biondi foto di bacco

Eccola qui la “grande bellezza” sorrentiniana da Cafonal, tra flash e paillettes, spacchi e scollature, tacchi e tette assassine, labbra gonfiate a mestiere e volti ceramicati al botox perché ormai senza quello ma ‘ndo vai? Non certo in tv che la telecamera è impietosa.

Eccola qui la “grande bellezza” che timidamente si riaffaccia e ci riporta indietro nel tempo, come se la pandemia da Covid non fosse mai esistita, come se tutto fosse come allora, come se la voglia prepotente di vivere e divertirsi basti a scacciare tutto quello che abbiamo subito in questo ultimo periodo. E che ancora forse subiremo.

ingrid muccitelli mauro masi foto di bacco

Qui, se non fosse per la febbre misurata all’ingresso, i dispenser di gel disinfettante (ma guai a darsi la mano tantomeno baci e abbracci) e i tavoli da 4 persone sparsi per il giardino a distanza di sicurezza, il Covid sembra un lontano ricordo. Non serve (ancora) mostrare il green pass all’ingresso di Palazzo Brancaccio, ma tutti si dichiarano vaccinati e/o tamponati.

graziano scarabicchi gianluca mech valeria marini foto di bacco (1)

E’ un festone regale stavolta quello che Beppe Convertini ha apparecchiato nella prestigiosa location al Colle Oppio per festeggiare en plein air i suoi primi 50 anni. Che, alla fine, si trasforma in un vero e proprio show. Tutti a cantare, ognuno col suo repertorio. Per omaggiare in musica il festeggiato.

frida vianello beppe convertini edoardo vianello foto di bacco

Ecco Sal da Vinci che regala “Caruso” e al pianoforte si mette nientedimenoche il maestro Adriano Pennino, Annalisa Minetti canta “Almeno tu nell’universo” e, dulcis in fundo, Edoardo Vianello spara un medley dei suoi adorati successi anni ’60. Beppe ha chiamato a raccolta 150 persone, arrivate da mezza Italia, tra amici vecchi e nuovi, dirigenti e colleghi Rai, prezzemoline, reduci da reality e talent, giornalisti a flotte e chi più ne ha più ne metta.

A sorpresa da Martina Franca arriva anche la dolce mamma 84enne di Beppe, Grazia (che spegne con lui le candeline sulle 2 torte con fragoline di bosco che formano il numero 50) scortata dall’altra figlia Maria col marito Cosimo. “E’ il regalo più bello, non mi aspettavo che la mia famiglia venisse stasera”, si emoziona lui.

jo squillo nunzia de girolamo foto di bacco

Chi c’era al super party di Beppe? Beh, si fa prima a dire chi non c’era. Mezza Rai era qui. Ecco il direttore di Raiuno Stefano Coletta col vicedirettore Giovanni Anversa, ovviamente omaggiati da tutti; Vincenzo Galluzzo, il capoprogetto di “Uno Weekend” che vede al timone Convertini e Anna Falchi (grande assente seppur giustificata).

Arriva Ingrid Muccitelli (partner di Beppe in “Linea Verde”) sorridente al braccio dell’ormai storico compagno Mauro Masi, sempre perfetto e abbronzatissimo. I tavoli del dinner placè si chiamano con i nomi di alberi, fiori e piante: Ulivo, Quercia, Margherita, Ortensia e via sbocciando.

“E’ un omaggio alla nostra bella Italia, alla natura e a “Linea Verde”, spiega Beppe (ma anche alla festa di Vianello i tavoli erano denominati con i nomi delle sue canzoni, deve essere un’idea top del patron di Palazzo Brancaccio). Arrivano Nunzia De Girolamo, Giusy Versace, Antonia Dall’Atte, Daniela Ferolla, Silvia Salemi, Nathaly Caldonazzo, Enrico Varriale, il ballerino Stefano Oradei, Patrizia Pellegrino, Rosanna Lambertucci col suo Mario Di Cosmo, Anna Pettinelli col fidanzato Stefano Macchi, Vira Carbone con la bella figlia conduttrice Marzia Valitutti, raggiunta a fine serata dal marito Renzo Lusetti.

enzo paolo turchi sal da vinci beppe convertini valeria marini carmen russo foto di bacco

Flash scatenati quando in lungo nero con spacco appare l’esplosiva Vera Gemma stretta al suo baby fidanzato Jeda Filal, che tanto piaceva a Ilary Blasi durante “L’Isola dei Famosi”. Brilla col suo sorriso Durbans Monica Marangoni col marito Cristiano Ceresani.

Pullulano le telegiornaliste sempre fresche e toste: Josephine Alessio, Marzia Roncacci, Monica Giandotti e marito Stefano Cappellini, Roberta Ammendola, Barbara Capponi con Giammarco Sicuro da “Uno Mattina Estate”.

beppe convertini bacia la mamma grazia patrizia de blanck stefania orlando valeria marini foto di bacco

Tanti complimenti vanno all’inviato eroico della “Vita in diretta” Giuseppe di Tommaso, che il 23 giugno ha ritrovato il piccolo Nicola disperso tra i boschi del Mugello. A firmare il dinner gourmet a base di prelibatezze di pesce c’è sempre lo chef Alessandro Circiello.

rosanna lambertucci mario di cosmo foto di bacco

Cartellino timbrato per Maria Rosaria Omaggio, Miriana Trevisan, la mitologica Patrizia de Blanck in outfit optical, Paola Lucisano, Edoardo Sylos Labini, Gianluca Mech, Nadia Bengala e il compagno Alessandro Severo Stocchi, Simona Borioni, Raffaello Balzo e fidanzata, il regista teatrale cult Enrico Maria Lamanna e il bell’attore Graziano Scarabicchi, sempre più sulla cresta dell’onda: è il volto più gettonato dagli spot pubblicitari tv. Auguri Beppe! Prosit!

