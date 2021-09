CAFONALINO DA MANGIARE - COS'HANNO IN COMUNE RENATINO ZERO E MARCO TARDELLI? L'AMMIRAZIONE PER IL PIZZICAROLO DI EATALY, IL RUBIZZO OSCAR FARINETTI CHE HA PRESENTATO A ROMA LA SOLITA PIPPA DI LIBRO AUTOBIOGRAFICO DOVE SI PARLA DI COSE PRIVATE E SOPRATTUTTO DI SOLDI - L'ENDORSEMENT DI UN RENATO ZERO PIUTTOSTO AFFAMATO: "FARINETTI È COME LA DEA KALI, HA LE MANI OVUNQUE. MI AGGREGO AI SUOI SOSTENITORI!" - FOTO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Roberta Petronio per il “Corriere della Sera - ed. Roma”

renato zero saluta marco tardelli foto di bacco (3)

Oscar Farinetti e Marco Tardelli? «Separati alla nascita», scherza Myrta Merlino. Nati nello stesso giorno dello stesso anno, l'imprenditore di Alba e il campione del mondo con la Nazionale del 1982 hanno incassato ieri con un giorno di anticipo sul compleanno gli auguri del parterre arrivato alla Galleria Alberto Sordi per la presentazione del nuovo libro dell'inventore di Eataly, «Never Quiet» (Rizzoli).

oscar farinetti myrta merlino foto di bacco (1)

Quasi seicento pagine di autobiografia: «Sembrano tante, ma te le bevi - continua la conduttrice della trasmissione "L'aria che tira" su La7, incaricata di moderare l'incontro -. A Oscar riconosco il merito di essere un libro aperto, e di essere sincero. Racconta cose privatissime e parla di soldi, di quelli guadagnati e delle trattative più rocambolesche».

oscar farinetti myrta merlino antonio gnoli foto di bacco

Poi Merlino annuncia una sorpresa: il punto interrogativo sui volti dei presenti, tra cui la scrittrice Ludina Barzini, si scioglie subito: la figura che si avvicina al parterre occhiali neri e cappello è Renato Zero: «Farinetti è come la dea Kali, ha le mani ovunque. Mi aggrego ai suoi sostenitori!».

oscar farinetti myrta merlino antonio gnoli foto di bacco (2)

Ha già messo d'accordo la platea con la canzone «I migliori anni della nostra vita», si apre la gara per citare i versi preferiti. E l'autore? Diretto, sintetico, va al punto subito: «Ho scritto questo libro perché rimanesse una testimonianza dei 132 soci che ho avuto finora, sono in buoni rapporti con tutti. E per celebrare la fortuna, infatti vi svelo l'algoritmo per averla sempre».

ludina barzini antonio gnoli foto di bacco oscar farinetti myrta merlino foto di bacco (2) marco tardelli myrta merlino foto di bacco (2) libro presentato marco tardelli myrta merlino foto di bacco (1) intervento di renato zero foto di bacco (7) oscar farinetti myrta merlino e antonio gnoli foto di bacco intervento di renato zero foto di bacco (1) renato zero saluta marco tardelli foto di bacco (1) renato zero foto di bacco (7) renato zero saluta marco tardelli foto di bacco (2) renato zero foto di bacco (6) renato zero foto di bacco (1) renato zero foto di bacco (5) pubblico intervento di renato zero foto di bacco (2) oscar farinetti firma la copia del libro foto di bacco intervento di renato zero foto di bacco (3) intervento di renato zero foto di bacco (4) intervento di renato zero foto di bacco (5) intervento di renato zero foto di bacco (6) l arrivo di renato zero foto di bacco ludina barzini foto di bacco marco tardelli myrta merlino foto di bacco (5) marco tardelli myrta merlino foto di bacco (6) marco tardelli myrta merlino foto di bacco (3) marco tardelli myrta merlino foto di bacco (4) myrta merlino e oscar farinetti foto di bacco oscar farinetti antonio gnoli marco tardelli myrta merlino foto di bacco oscar farinetti foto di bacco (1) oscar farinetti foto di bacco (4) oscar farinetti foto di bacco (5) oscar farinetti foto di bacco (2) oscar farinetti foto di bacco (3) oscar farinetti foto di bacco oscar farinetti marco tardelli foto di bacco (1) oscar farinetti marco tardelli foto di bacco (2)