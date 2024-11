CAFONALINO – SVIPPATE DI OGNI ETÀ, E OGNI TAGLIA, IN PISTA PER CAROLYN SMITH CHE, AL “LEON PLACE HOTEL” DI ROMA, HA PRESENTATO LA SUA COLLEZIONE DI ABITI E GIOIELLI – ALL’APPELLO DELLA TEMUTISSIMA GIUDICE DI “BALLANDO CON LE STELLE” HANNO RISPOSTO SONIA BRUGANELLI COL SUO MANZO ANGELO MADONIA E L'EX MOGLIE DI RAOUL BOVA, CHIARA GIORDANO, COL FIDANZATO BALLERINO, ANDREA EVANGELISTA – AVVISTATE LA GNOCCHISSIMA FEDERICA NARGI, ELISA DI FRANCISCA (CHE, IN ASSENZA DELLA VEZZALI, NON SE L'E' PRESA CON NESSUNO), GLORIA GUIDA, SERENA GRANDI AGGRESSIVE IN PELLE, LICIA COLÒ E MITA MEDICI. E POI PAOLA SALUZZI, SERENA BORTONE…

Gabriella Sassone per Dagospia

Svippate di ogni età e ogni taglia in pista per Carolyn Smith a provare divertite qualche passo di ballo. Del resto, come si fa a dire di no alla temuta giudice tecnica di “Ballando con le stelle”, una donna fortissima piena di energia che da anni combatte contro un brutto male e oltre alla danza si è ora buttata nella moda.

Sere fa al Leon’ Place Hotel nell’imparcheggiabile via XX Settembre decine di amiche vecchie e nuove hanno risposto al suo appello e sono corse ad applaudire il suo primo fashion show. Per ammirare le sue creazioni, abiti e gioielli che danzano.

Ma Carolyn è riuscita anche a far ballicchiare le presenti. Le ha messe in cerchio sotto al grande albero di Natale bianco e oro che domina la hall dell’hotel di design e ha fatto provar loro una sorta di ginnastica che è la prima posa del suo “Sensual Dance Fit”, al grido di “I Am A Woman First” (Sono una donna, prima di tutto), come ha battezzato le sue collezioni. Troppo forte!

Le giovani modelle Lucilla, Francesca, Ambra, Dafne, Giulia, Michela e Pina, capitanate da Liala, figlia di Licia Colò presente in prima fila, hanno sfilato con le creazioni di Smith: dalla maglia a taglia unica rosa e bianca adatta a tutte tanto che si chiama “My Size”, alla linea di gioielli in argento rodiato e argento in bagno d’oro ispirata a tutte le forme del bacio.

Ecco orecchini con uno smack pendente, ciondoli, lunghe collane a doppio giro. E poi: braccialetti con cristalli bianco, nero e fucsia e una linea in argento e smalto con charms a forma di stella, luna, cuore e corona. Tutti prodotti in laboratori situati sul territorio nazionale.

Flash scatenati all’arrivo delle sempre in forma alla faccia del tempo che passa Gloria Guida, Serena Grandi aggressive in pelle, Licia Colò e Mita Medici. Seguite dalla mitica Barbara Alberti, Paola Saluzzi, Serena Bortone, Angela Melillo, la rossa Metis Di Meo, Roberta Beta, Patrizia Pellegrino in delizioso abito di pelle marrone, Daniela del Secco d’Aragona in bianco minigonnata.

Ormai ufficialmente coppia, ecco direttamente dalle prove di “Ballando” Sonia Bruganelli col suo Angelo Madonia, per la gioia dei paparazzi. Sonia ne approfitta per avvantaggiarsi coi regali natalizi e ordina vari bijoux per lei e la figlia. Altra coppia fotografatissima l’ex moglie di Raoul Bova Chiara Giordano con il compagno ballerino Andrea Evangelista. Anche Chiara sfoggia uno chemisier di pelle nera favoloso.

Arriva Alberto Matano. Cartellino timbrato manco a dirlo per alcune concorrenti vecchie e nuove dello show di Milly Carlucci come la bellissima Federica Nargi, la schermitrice Elisa di Francisca e Francesca Testasecca.

Sul fronte maestre ecco Giada Lini, Rebecca Gabrielli, Maria Ermachkova, Erica Martinelli con i maestri Moreno Porcu e Samuel Santarelli. Non manca nemmeno la “giudice popolare” Rossella Erra che ormai è una prezzemolona e te la ritrovi dappertutto, gira come una trottola. Però le va dato il merito di essere stata anche l’unica di tutto il programma a correre a fine ottobre al compleanno del turco Furkan Palali, poi eliminato (come mai la sua festa non se l’è filata nessuno?).

Accolte dagli organizzatori dell’happening Emilio e Stefano Sturla Furnò ecco immancabili le giornaliste tv Adriana Pannitteri, Marzia Roncacci, Annapaola Ricci, Mariella Anziano. Cartellino timbrato per Donatella Gimigliano mamma di “Women for Woman”, la presidente di “Bulli Stop” Giovanna Pini, la psicoterapeuta Irene Bozzi, l’avvocato matrimonialista Maria Luisa Missiaggia, la editor di RID Michelle Marie Castiello, le produttrici Laura Mantelli e Sandra Nicola, la press agent Paola Comin, l’attore Pietro Romano. Insomma un bel fritto misto.

“La bellezza femminile sfugge ad ogni classificazione, è un patrimonio interiore che fiorisce quando una donna inizia a sentirsi bene nella propria pelle. Ogni donna ha diritto di amarsi e valorizzarsi, esattamente per come è. Ho pensato a capi e gioielli che possano danzare assieme al corpo, seguendone i movimenti e sottolineando femminilità e sensualità. Le linee IAAWF disegnate insieme a Stefano Sturla Furnò sono nate per gioco, forse per sfida”, ha spiegato Smith. Applausi, baci e abbracci.

