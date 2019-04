CAFONALINO – ALL'ELISEO ULTIMO APPUNTAMENTO CON “LA STORIA A PROCESSO”: LA GIURIA POPOLARE ASSOLVE ROBESPIERRE, INTERPRETATO DAL GIORNALISTA FRANCESE OLIVIER TOSSERI, SALVATO DALL'AVVOCATO ANTONIO CATRICALÀ – SUL PALCO LA PREZZEMOLONA SERENA BORTONE, IN PRIMA FILA ANDREA DELOGU, GENNARO MIGLIORE E MARISELA FEDERICI, CHE PER IL FORMAT TEATRALE ERA STATA “EVITA PERON” – VIDEO

00:00 02:59 02:59 Paste this HTML code on your site to embed. spaceplay / pause qunload | stop ffullscreen shift + ←→slower / faster (latest Chrome and Safari) ↑↓volume mmute ←→seek . seek to previous 12…6 seek to 10%, 20%, …60% © 2013

About Flowplayer

GPL based license

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

la ghigliottina

(askanews) – Per un pugno di voti (214 contro 199), la giuria popolare del Teatro Eliseo ha assolto Maximilien de Robespierre, protagonista di spicco della Rivoluzione Francese e del Regime del Terrore, ottavo e ultimo appuntamento della stagione 2018-2019 con il format teatrale “Colpevole o Innocente: la Storia a processo”. A difendere l'”Incorruttibile”, interpretato dal giornalista francese Olivier Tosseri, è stato chiamato l’avvocato Antonio Catricalà, che ha dovuto tenere testa a una presidente di corte molto agguerrita, Simonetta Matone (sostituta procuratrice generale della corte d’appello di Roma), mentre il pm, Fabrizio Gandini, aveva chiesto che Robespierre venisse punito con i lavori forzati scavando il tunnel della Tav:“Sulla base delle sue idee, che sono la rivoluzione, ma anche giustizia, libertà e uguglianza”

fabrizio gandini alessandra necci elisa greco simonetta matone serena bortone olivier tosseri

“Se il disegno di Robespierre non fosse stato interrotto con il taglio della sua testa, forse i gilet gialli non ci sarebbero”.Elisa Greco, ideatrice del format teatrale, arrivato alla sua 11esima edizione.“Al di là della storia c’è la modernità del tema: l’incorruttibile che si presenta come incorruttibile e poi diventa o tiranno o rivoluzionario. Così come c’è l’attualità dei gilet jaunes, di questa presenza che è sempre rivoluzionaria all’interno della Francia”. La Storia a processo accende ogni volta dibattiti sopiti da tempo.

olivier tosseri

Quest’anno ha registrato 8 sold out tra Roma e Milano (Teatro Manzoni). Una serata super vip, che ieri ha visto la presenza della conduttrice tv Andrea Delogu e del deputato dem Gennaro Migliore, dell’attrice Giovanna Ralli e di tanti giornalisti nel pubblico. Il finale è sempre aperto:“La storia del processi racconta di un Mitterand condannato dal pubblico italiano, Le Monde con tre articoli si chiedeva perché mai un pubblico italiano si era permesso di condannare Mitterand”, racconta ancora Elisa Greco.

gennaro migliore gippy rubinetti

Tra gli altri protagonisti di questa edizione: Marco Pannella, Karl Marx, Lisbeth Salander, Ovidio vs Augusto Imperatore, Elisabetta I, il caso Charlie Hebdo ed Evita Peron, interpretata dalla contessa Marisela Federici, intervenuta anche lei a conclusione della rassegna:“Evita Peron è stato per me una sicurezza che era una donna tremenda, che ha avuto una vita piena di contrasti, di amore e di odio e capisco perché molte mie amiche quando ho detto che facevo Evita Peron mi hanno detto ‘ti togliamo la parola”. “Una donna che ha fatto molto, ma ricordatevi che nella vita non è fare molto, è fare il bene e farlo bene”, ha spiegato.E lei lo ha fatto bene?“Penso di sì, perché mi hanno assolta”, ha concluso la contessa sorridendo.

serena bortone testimone della difesa valeria licastro lella bertinotti elena monorchio luca barbareschi simonetta matone antonio catricala elisa greco serena bortone olivier tosseri alessandra necci fabrizio gandini simonetta matone serena bortone elisa greco luca barbareschi elena monorchio ginevra cavalletti pubblico simonetta matone antonio catricala marco staderini simonetta matone olivier tosser antonio catricala serena bortone olivier tosseri interpreta maximillien de robespierre giovanni anversa antonio catricala antonio bevere e la moglie maria rosa paolo graldi alessandra necci elisa greco serena bortone antonio catricala fabrizio gandini simonetta matone alessandra necci elisa greco marisela federici serena bortone olivier tosseri diana agosti antonio catricala emilio albertario simonetta matone edoardo albertario andrea delogu stefano aterno antonio catricala elisa greco serena bortone olivier tosseri