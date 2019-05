CAFONALINO – CALIFFO, QUANTO CI MANCHI! SERATA DI NOSTALGIA IN MEMORIA DI FRANCO CALIFANO AL "CIRCOLO ANTICO TIRO A VOLO" DI ROMA: L’IMITATORE GIANFRANCO BUTINAR RACCONTA IL CANTAUTORE E POETA ROMANO, ACCOMPAGNATO DA LUCIANO TITI, MAURIZIO ASERO E CHICCO CAREDDU – L’INCURSIONE DI DANIELE SI NASCE, ESEGETA DI RENATO ZERO...

Note di nostalgia per Califano

Roberta Marchetti per “il Messaggero – Cronaca di Roma”

«Sono sempre andato a letto cinque minuti più tardi degli altri, per avere cinque minuti in più da raccontare», parlava così Franco Califano e a raccontare oggi il Maestro è Gianfranco Butinar. L' imitatore, in tour con 80 nostalgia di Califano, è stato ospite l' altra sera del Circolo Antico Tiro a Volo per un concerto tributo all' indimenticabile cantautore e poeta romano.

stefano antoniozzi foto di bacco (2)

Due ore di musica e ricordi, accompagnato sul palco da una band di sette musicisti, tra cui il fisarmonicista Luciano Titi, Maurizio Asero alle percussioni e Chicco Careddu alla batteria, che per anni accompagnarono il Califfo. Si inizia con È la malinconia, passando per grandi successi e canzoni meno conosciute, per poi chiudere con il bis di Un' estate fa. Ad applaudire la straordinaria interpretazione di Butinar oltre duecento persone tra cui il cantante Daniele Si Nasce - esegeta di Renato Zero e protagonista di una simpatica incursione sul palco - Alice Laurenti, figlia del compositore Alberto Laurenti - componente storico della band di Califano - Federica Giovannini e Stefano Antoniozzi, organizzatore della serata, insieme alla moglie Selvaggia Bertelli. Figlio d' arte di Franco Califano, che da quando lo conobbe a un suo concerto a Cerenova nel 91 non se ne è più separato, Butinar fa rivivere il Maestro non solo nel timbro di voce. Tutto il resto è noia.

