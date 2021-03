CAFONALINO – CHE FACEVANO DOMENICA SCORSA I MORTI DI FAMA E DI FAME DELLA ROMANELLA MONDANA? QUELLO CHE FANNO TUTTI I GIORNI: MAGNAVANO A SCROCCO! ALLA FACCIA ALL'INAUGURAZIONE DEL “THE FISHERMAN BURGER” ARRIVANO FROTTE DI VIP VARI E AVARIATI – SANDROCCHIA MILO PIÙ ARZILLA DI UNA VENTENNE IN CALORE, GIACOMINA URTIS GETTONATISSIMA DOPO AVER GONFIATO DI BOTOX TUTTI GLI AMICI DELLA CASA, MALGIOGLIO LOTTA CON L’ARAGOSTA

Gabriella Sassone per Dagospia

E vai! Se magna! C’è chi fa la fila alla Caritas per mettere qualcosa sotto i denti in tempi di Covid e di miseria galoppante e chi si abbuffa a spese altrui. Ovvero aggratis.

Infatti, se vi chiedete cosa hanno fatto domenica scorsa i morti di fame e di fama della Romanella mondana, che in genere nel dì di festa si allungano a Fregene o Ostia per mangiare due telline appena vedono uno spiraglio di sole, ve lo diciamo noi.

giacomo urtis sonia lorenzini foto di bacco

Sono corsi all’opening in via Ravenna di un nuovo ristorante di pesce, The Fisherman Burger, chiamati a raccolta dal sempre esplosivo Alfonso Stani.

Cibo in abbondanza per tutti, persino sprecato, champagne a gogò, ma chissà perché i 4 fotografi accorsi all’evento per documentarlo non sono stati invitati a sedersi né a mangiare.

A nessuno è venuto in mente di offrir loro un solo bicchiere d’acqua. Tanto che, dopo un po’, sono andati a rifocillarsi con un pezzo di pizza a taglio nel locale più vicino.

miriana trevisan foto di bacco (1)

Proprietari di ristoranti e organizzatori, che i soliti ignoti li coccolano in tutti i modi per ritrovarsi poi al massimo in una storia su Instagram, dovrebbero capire che chi esce all’ora del lunch (ormai le inaugurazioni si fanno a pranzo causa coprifuoco) per lavorare andrebbe servito per primo e trattato con tuti gli onori, non come carne da macello.

Credo che non ci sia niente di peggio di restare digiuni con lo stomaco che gorgoglia davanti a gente che si abbuffa e gioca con gli astici per i flash manco fossero di gomma. E questo ve lo scriviamo non per polemizzare ma a futura memoria.

sandra milo mirta lispi foto di bacco

Per fortuna, a portare la loro carica di energia ci sono un gruppetto di Grandi Fratelli Vip ancora a piede libero per Roma e Sandra Milo, la mitica Sandrocchia, dimostrazione vivente che l’età è solo uno stato mentale, visto che è più arzilla di una ventenne in calore ed è la prima, ogni giorno, a commentare con affetto foto e stati su tutte le bacheche Instagram di amici e colleghi svippati. Accolta con un fascio di fiori, Sandra racconta di aver ricevuto la prima dose di vaccino, come aveva documentato anche sui social.

Comunque è stata attentissima a non farsi avvicinare troppo e toccare da nessuno. Fanno gruppetto a sé i reduci del Grande Fratello Vip trascinati lì da Giacomo Urtis che ormai sta gonfiando di botox tutti gli amici della Casa ed è gettonatissimo.

Con lui arrivano Cristiano Malgioglio col suo amico make up artist Gennaro Marchese (che gli ha tenuto compagnia come il migliore dei badanti per tutto il suo soggiorno romano in un hotel di via Cavour), e la bionda Sonia Lorenzin che invece a Roma si è piazzata a casa del generoso Urtis evitando gli alberghi.

giacomo urtis alfonso stani foto di bacco (1)

E tra leva e metti la mascherina per mangiare, uno strazio vero, si scatenano i flash all’arrivo di Jane Alexander col compagno Gianmarco Amicarelli, Franco Oppini con la moglie Ada Alberti, Milena Miconi col marito regista e sceneggiatore Mauro Graiani. Cartellino timbrato per Nadia Rinaldi con la sorella, Nadia Bengala, Conny Caracciolo e Laura Sorel, Fanny Cadeo, Miriana Trevisan, Elena Russo, Roberta Savona, Lolli Melaranci con Cinzia Cerrone.

sandra milo e giacomo urtis foto di bacco (1)

Si mangia seduti dentro e fuori nella ristopescheria , un po’ lobster bar, un po’ risto fish burger dall’ispirazione pugliese.

E alla faccia del Covid, si sciabola Don Perignon : aiuto, c’è il fuggi fuggi generale per paura che salti qualche testa, non si sa mai, ma anche per evitare la doccia di bollicine.

Volano via come niente fosse aragoste, astici, ostriche, scampi, mazzancolle: i soliti ignoti si fanno sempre riconoscere per la loro ingordigia e la loro fame atavica quando non si paga e la pancia si trasforma volentieri in un frigorifero. Alla faccia sempre del Covid e delle costrizioni.

alfonso stani conny caracciolo foto di bacco

Il proprietario non ha battuto ciglio, e ha offerto di tutto di più, forse sperando di farsi clienti questi svippati (ma siamo sicuri che non li rivedrà mai più quando dovranno pagare il conto, ca va sans dire!).

Accanto al nuovo ristorante, sempre Vito Fusco ha aperto a novembre 2020 “The Meat Market”, specializzato in carne. Con le nuove norme anti Covid “The Fisherman Burger” può ospitare 40 coperti dentro e 40 fuori nel dehors. Ma c’è anche il piano -1 che può essere utilizzato per chi vuole un po’ di privacy.

giacomo urtis con alfonso stani foto di bacco

Il giorno prima era toccato all’attore Vincenzo Bocciarelli festeggiare il compleanno all’ Hosteria de’ Pastini a Roma, al Pantheon con pochi amici. “Voglio porre l’accento sul bisogno assoluto di arte, teatro, cinema. Sono felice della riapertura del 27 marzo, ma abbiamo tutti bisogno di un sostegno concreto per fare in modo che i teatri siano in grado di riaprire con le garanzie necessarie il teatro, uno dei luoghi più sicuri in questo momento che non solo ringiovanisce l’anima, ma è un’oasi di salvezza per la nostra mente e i nostri cuori” , ha detto Bocciarelli accogliendo gli ospiti su un red carpet a forma di T. T come Teatro, T come Talento. Il rosso, colore del sipario, è stato scelto come colore simbolo dell’evento.

miriana trevisan foto di bacco (3)

Tra assaggi di piatti della tradizione romana preparati con dalla Antonella Tata, ecco Mario Zamma, la celebre voce di Rai Isoradio Rossella Diaco, le bellissime Emanuela Tittocchia, Francesca Ceci ed Eleonora Pieroni. E ancora, Roberta Beta, Alma Manera, cantante e neo-redattrice del magazine “Con il sole sul viso”, i registi Massimo Spano e Sebastian Maulucci, il produttore Andrea Deliberato e l’attore Paolo Gasparini con Marco Perciavalle, Naya Manson e Gigi Miseferi. Torta decorata con maschere greche a sapore di cioccolato.

