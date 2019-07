CAFONALINO – NICOLA PIETRANGELI SUPERSTAR ALLA “FESTA DELL’ESTATE” PER IL CENTENARIO DEL CIRCOLO CANOTTIERI ROMA – ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE JAZZ CON NICKY NICOLAI E STEFANO DI BATTISTA E LA MOONLIGHT BIG BAND – GRAN DEFILÉ DI COSCE E SCOLLATURE PRIMA DEL “COUPE DE THEATRE” CON LEA PERICOLI, CHE AL TELEFONO…

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Gabriella Sassone per Dagospia

robero ciufoli nicola pietrangeli e marcello veneziano in collegamento telefonico con lea pericoli foto di bacco (1)

L’immarcescibile Nicola Pietrangeli superstar alla consueta Festa dell’Estate del Circolo Canottieri Roma che ha voluto celebrare i suoi successi e la sua storia. Non poteva essere altrimenti in questo 2019 in cui ricorre il Centenario del Circolo che in casa giallorossa culminerà il prossimo 28 settembre con il festeggiamento ufficiale.

Pietrangeli, Presidente onorario del sodalizio, ha segnato in maniera indelebile il secolo di vita del club. Per questo, l’altra sera, il grande abbraccio di soci e amici era più che dovuto. E lui ha regalato ricordi, aneddoti e battute, un vero Pietrangeli show: dalla Coppa Davis del ’76 all’amicizia con Lea Pericoli.

iris de santis elena dell isola foto di bacco

Storica anche la coppia di artisti che ha proposto l’elegante e divertente colonna sonora jazz: Nicky Nicolai e Stefano Di Battista. Con loro, la Moonlight Big Band diretta da Augusto Travagliati. Ai bordi della piscina, ad accogliere gli ospiti e fare gli onori di casa, il presidente Massimo Veneziano, il vicepresidente Stefano Brusadelli e il segretario generale Marcello Scotto.

vittoria nardilli daniela jacorossi mario protani elena dell isola foto di bacco

Presenti anche gli altri componenti del Consiglio, tra i quali il responsabile alle Manifestazioni Edmondo Mingione, autore del video trasmesso nel corso dell’evento sulla carriera tennistica di Pietrangeli e realizzato con spezzoni d’epoca. E non solo. C’era persino uno storico carosello Facis con Gimondi, Charles e Arcari. Ad aprire la serata, le note swing della Moonlight Big Band. Roberto Ciufoli, socio giallorosso che per l’occasione si è volentieri prestato al ruolo di conduttore, ha poi chiamato sul palco Pietrangeli.

stefano di battista e nicola pietrangeli foto di bacco (3)

Classe 1933, 86 anni il prossimo 11 settembre, il grande tennista italiano era accompagnato dai figli Filippo e Marco, oltre che dall’amico Giorgio Meneschincheri, ideatore della kermesse “Tennis & Friends” e responsabile delle Relazioni Esterne del Policlinico Gemelli. Felice per tanto affetto, Nik ha abbracciato idealmente tutti i suoi consoci raccontando aneddoti che certo non sono passati inosservati. Non tutti, per esempio, sanno che la celeberrima Coppa Davis vinta nel 1976 con lui capitano fu accolta trionfalmente proprio al Canottieri Roma per poi finire, a conclusione della serata, nella camera di Pietrangeli. “Non ricordo bene, forse avevo bevuto troppo, comunque dissi 'Me la porto a casa'. E così fu, dovrebbe anche esserci una foto in giro".

invito

Ma il “coupe de theatre” è arrivato con Lea Pericoli. L’ex tennista e commentatrice tv, da undici anni socia onoraria del Circolo, è intervenuta telefonicamente, lamentandosi "perché Nicola si comporta come un vecchio marito brontolone". E allora via con i succosi "retroscena" glissando tuttavia elegantemente sulla domanda: “E' vero che quando giocavate in doppio misto vi capitava di perdere perché lui ci provava con le avversarie?”. “Il vero problema era che mi rimproverava sempre. Era severissimo”, ha risposto Lea.

moonlight big band in concerto foto di bacco

A concludere la serata, la coppia più bella del jazz italiano: la splendida, eclettica, poderosa voce di Nicky Nicolai e il magico sax di Stefano Di Battista. Quest'ultimo ha idealmente allargato il palco a tutta la zona piscina del Circolo, correndo tra il pubblico e reclutando cantanti. Il tutto per una performance divertente e vivace. Un’altra Festa dell’Estate da ricordare per la famiglia Canottieri Roma , ritrovatasi sotto il logo del Centenario realizzato da Antonio Romano. Di cui l’artista Antonella Privitera ne ha dato una sua particolare interpretazione, realizzando un’opera che fonde l’iconico numero "100" con lo scorrere del Tevere e le strade di Roma.

