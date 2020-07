CAFONALINO – SFILATA E SHOOTING A BORDO PISCINA PER POCHI INTIMI ALL'HOTEL DAMA PER “IL GIARDINO SEGRETO DI AMENIRDIS” BY URSULA SEELEMBACHER – TRA IL FINGER FOOD E LE CREAZIONI DI MODA SI AGGIRANO LE GHIANDOLE MAMMARIE DELLA SEXY BALLERINA GESSICA TAGHETTI, L’ATTRICE CHIARA CONTI, ELISABETTA PELLINI IN CAFTANO BIANCO E L'EX MOGLIE DI FAUSTO BRIZZI CLAUDIA ZANELLA CON IL NUOVO COMPAGNO...

Gabriella Sassone per Dagospia

“Ma che se son messe queste? Un lenzuolo bianco?”. Con la solita grazia i paparazzi irrompono ai bordi della piscina del Pacifico, all’Hotel Dama e rimangono a bocca aperta davanti a questa insolite creazioni di moda portate con ciabattine infradito. Sembrano parei annodati sul seno o morbidi pepli per Dee moderne.

Adatti alla ragazza scanzonata e alla signora agè. Da portare a tutte le ore, con sandali bassi o tacchi vertiginosi. Ursula Seelembacher invita all’happening “Il Giardino Segreto di Amenirdis”, per presentare questo nuovo progetto che fonde moda, comunicazione, arte e bellezza.

Solo 70 happy few assistono alla mini-sfilata e allo shooting a bordo piscina, sorseggiando bollicine e vino bianco e spiluccando fingerfood: tartine al pane nero con salmone e burro montato, langostino meloso, gambero croccante in salsa di guacamole, quiche di prosciutto cotto e ricotta fresca e verdurine fritte.

La bella Francesca Valtorta dagli occhi verde smeraldo, la cattivissima mafiosa di “Palermo Oggi” (la serie stracult su Rosy Abate), balla ai bordi della piscina con un abito-pareo rosso e beige.

Elisabetta Pellini posa per le foto avvolta in un caftano bianco. Ovviamente gli outfit che indossano sono della stilista del brand “Amenirdis”, Sabina Paganelli. E’ in rosso l’attrice Chiara Conti.

Nello spazio si aggirano Elda Alvigini, Lucrezia Massari con Giorgia Spinelli, l’artista Howtan Re con il gallerista Andrea Saran, ma anche giovani bellissimi come Fiorenza D’Antonio, la sexy ballerina Gessica Taghetti tutta abbracci con l’attore Filippo Tabbi. Fermi tutti! Arriva Marina Rei.

La cantante, in total black, cerca di sfuggire ai fotografi, odia farsi immortalare, motivo forse per cui si vede poco in giro. In splendida forma in raso blu scuro l’attrice Claudia Zanella, ex moglie di Fausto Brizzi, al braccio del nuovo compagno Luigi Cesolini, insegnante di pugilato che ha 11 anni meno di lei e con cui ha ritrovato il sorriso dopo l’affaire Brizzi che tanto dolore le ha provocato.

Cartellino timbrato anche per Daniele Coletta sorridente con i giovani attori Vito Mancini, Valerio Da Silva, Gasparre Mariani, Luisa Casasanta e Lucia Orlando e il designer Simone Cangelmi.

Sul finale, arrivano Nathalie Caldonazzo, Cinzia Th Torrini e Ralph Palka, Rodolfo Corsato, l’imprenditore Toni Papa e l’hair stylist Giancarlo Baldestein. La collezione della Paganelli ha un’impronta personale e distinta, che racchiude elementi creativi, manuali, artistici e sartoriali attraverso una vasta scelta di prodotti di alta qualità.

“Amenirdis” nasce proprio da un lenzuolo leggero di satin bianco brillante avvolto intorno al corpo, senza cuciture, appuntando il tessuto per dare armonia alla forma con drappeggi e pieghe, annodando e slegando di qui e di là o lasciandolo libero di svolazzare accompagnando le forme del corpo. Sono abiti in “evoluzione”, un modello si trasforma in altri modelli, sempre nuovi, sempre migliori. La stilista li unisce e li mischia per superare e ritrovare il tempo della leggerezza per tutte le ore, del giorno e della sera, per un tempo reale da vivere ed indossare come si vuole.

“La nostra è un’idea, un progetto, un gioco. E’ un invito a pensare: una scritta in corsivo caratterizza il suo senso più profondo. E’ un dettaglio, un pennello, una stilografica che lascia il segno attraverso il colore e la scrittura. Un pensiero semplice, surreale, ricco di significati simbolici a cui attingere insieme, passo dopo passo. Attraverso il recupero della preziosità della mano, Amenirdis rende ogni capo unico, speciale”, spiega la stilista che ricama anche poesie sui suoi capi creati con le mani, seguendo la morbidezza del tessuto ed osservandolo mentre ne costruisce la forma, seguendo il suo intuito, la geometria e il suo occhio speciale. Amen!

