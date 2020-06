CAFONALINO – SI È CONCLUSO A SANTA CROCE IN GERUSALEMME “SOTTO LO STESSO CIELO TOUR”, LO SHOW ON THE ROAD, CON L’ATTORE ANTONIO GIULIANI E IL VIOLINISTA ANDREA CASTA - LO SPETTACOLO HA PORTATO NELLE PERIFERIE ROMANE RISATE E MUSICA DURANTE IL LOCKDOWN – TRA GLI OSPITI DELL’ULTIMA TAPPA ANCHE UN IMBOLSITO MASSIMO DI CATALDO

Stavolta il pubblico c’era. Sotto al palco. Con mascherine e seduti a distanza. Non era solo affacciato ai balconi come nelle tristi giornate della quarantena. Si è concluso ieri a Santa Croce in Gerusalemme “Sotto lo stesso cielo tour”, live show on the road, starring l’attore Antonio Giuliani e Andrea Casta col suo violino elettrico che si illumina.

Musica, risate e solidarietà ai tempi del coronavirus per il pubblico delle periferie romane che ha trovato un po’ di sollievo durante il lockdown assistendo dalle finestre.

Insomma, una scommessa vinta per la gioia dell’ideatrice e maestra di cerimonie Donatella Gimigliano con l’associazione “Salvamamme” guidata da Grazia Passeri, per “regalare benessere fisico e musica per il cuore e per l’anima alle persone”. Dopo sei appuntamenti nelle periferiche zone Corviale, San Basilio, Tor Bella Monaca, Tor Pignattara, Idroscalo di Ostia, Laurentino 38, la kermesse è approdata nel quartiere San Giovanni per l’ultimo appuntamento, il settimo.

Sempre capitanato dai due mattatori,Antonio Giuliani, con la sua inarrestabile ed esilarante comicità romana, e il violinista bresciano Andrea Casta con il suo magico archetto luminoso, affiancati dal popolare Dj Gabry Imbimbo.

“Ebbene sì, come tutte le cose belle c’è un inizio ed una fine, stasera è l’ultima tappa del nostro tour, un evento unico al mondo che ha regalato “spensieratezza” in un momento davvero drammatico per il nostro paese e per la nostra gente che, affacciata ad una finestra, ha potuto riassaporare il gusto di una sana risata e il piacere di ascoltare musica di qualità” , ha rotto il ghiaccio Giuliani.

“La cosa più importante di tutte è che quando finisce qualcosa di bello ne nasce sempre un’altra ancora più bella. La nostra unione artistica di questi mesi è stata come un abbraccio virtuale e di solidarietà tra Roma e la Leonessa, c’è in cantiere un grande spettacolo a Brescia, città natale di Andrea, tra le più colpite dal Coronavirus”.

Special guest dell’evento patrocinato dal Municipio Roma I Centro, è stato Massimo di Cataldo che ha regalato uno straordinario medley delle sue canzoni più belle, e che, al termine della sua esibizione ha raccontato emozionato: “Come tutti anch’io ho passato questo periodo tra incertezze e difficoltà, ho cercato di non farmi opprimere da un senso di generale depressione cercando sempre il coraggio di reagire, in questo la musica mi è venuta ancora una volta incontro.

Ora con prudenza finalmente stiamo cercando di riprenderci le nostre vite e ci rendiamo ancor più conto del valore di quanto spesso diamo per scontato, la libertà”. Sul palco, ecco anche l’incantevole voce della giovanissima Alessia con il suo nuovo pezzo “Castelli di carta”, e poi una performance canora dedicata a Gloria Gaynor della vocalist e attrice Anna Vinci.

Insomma, una grande festa e tanta allegria alla presenza di un bel parterre di amici e di un affollato pubblico in finestra e in piazza, rigorosamente distanziato, che ha decretato il trionfo dello show.

Coperte da mascherine, ecco nelle prime file le attrici Antonella Salvucci, Francesca Ceci, Antonella Angelucci eClaudia Conte, reduce dal set del film “Resilienza”; lo chef Presidente della Federazione Cuochi Lazio Alessandro Circiello, il produttore televisivoMassimo Matta. Nel parterre anche la Presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, il suo assessore alle Politiche Sociali, Emiliano Monteverde, e il manager di Banca Generali Andrea Petrangeli.

A fine serata, la Gimigliano ha ringraziato tutti quelli che l’hanno aiutata a mettere in piedi lo show: il regista Antonio Centomani, il dronista Fabio Zazzaretta, la Regione Lazio per il contributo, la Società Cooperativa per Case Economiche in Santa Croce per l’ospitalità in un meraviglioso cortile condominiale e le forze dell’Ordine che hanno vigilato che tutto filasse liscio.

