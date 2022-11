CAFONALINO SULLA NUVOLA – QUADRI, SCULTURE, INSTALLAZIONI, FOTOGRAFIE, DIGITAL E STREET ART: OPERE DA 140 GALLERIE ROMANE SONO ESPOSTE FINO A DOMENICA A “ROMA ARTE IN NUVOLA”, NEI 14 MILA METRI QUADRI DELLA STRUTTURA DELL’EUR CREATA DA FUKSAS – ALL'INAUGURAZIONE DELLA RASSEGNA CURATA DA ADRIANA POLVERONI, SPICCA IL PADIGLIONE SPECIALE DEDICATO ALL'UCRAINA - AVVISTATI IL SOTTOPREZZEMOLINO ALLA CULTURA VITTORIO SGARBI, LUISA TODINI E...

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Edoardo Sassi per il “Corriere della Sera - Edizione Roma”

alberto luca recchi nargiz abdullayeva angelo bucarelli luisa todini foto di bacco

Stesso schema dell’anno scorso: il Novecento e gli autori storicizzati al piano terra, le proposte più legate al contemporaneo nello spazio Forum al primo livello. Stesso schema ma numeri in aumento per la fiera «Roma Arte in Nuvola», che ieri ha aperto i battenti per la sua seconda edizione con gli stand di 140 gallerie romane, italiane e internazionali.

Quattro giorni di programmazione, fino a domenica, per la grande kermesse che ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per il collezionismo del Centro e Sud Italia (presenti gallerie da Catania, Bari, Napoli, Abruzzo...), andando a colmare un «vuoto» che a Roma si faceva sentire (le fiere di arte «storiche», in Italia, sono a Bologna, Torino, Milano). Su questo punto ieri ha insistito l’ideatore della rassegna, Alessandro Nicosia, con la direzione artistica affidata anche quest’anno ad Adriana Polveroni. Inaugurazione alla presenza di molti rappresentanti istituzionali — Comune e Regione appoggiano la rassegna — tra cui il neosottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi.

vittorio sgarbi foto di bacco

La sfida immediata sarà quella di eguagliare o superare il boom di visitatori del 2021: 30 mila nonostante una stagione funestata dal Covid e con lunghe code per entrare. Segnale chiaro di interesse da parte di un pubblico generalista composto non solo di collezionisti o aspiranti tali.

La proposta espositiva, nel suo insieme, dà ovviamente spazio a tutte le discipline, dalla pittura alle installazioni, dalla scultura alle performance, dai video alla digital art, dalla fotografia (sempre molto presente nelle fiere) fino alla street. Con migliaia e migliaia di opere in vendita (da poche centinaia di euro a cifre con molti zeri) o solo da ammirare. Un’offerta in cui ciascuno potrà ritagliarsi un percorso in base a gusti, interesse (e possibilità economiche).

visitatori

Impossibile davvero elencare tutti i nomi presenti. Soprattutto nella sezione «Novecento» non manca quasi nessuno, da Balla a Morandi, da De Chirico a Fontana (e tanti, tantissimi Schifano, uno degli autori a occhio più rappresentati)...

Come in ogni fiera, anche «Roma Arte in Nuvola» affianca agli stand un programma di progetti speciali (tra cui una mostra di Piero Dorazio e un’altra con mobili originali anni Trenta parte del patrimonio storico di Eur Spa), focus, performance e incontri, volto a intercettare anche, oltre a specialisti e addetti ai lavori, un pubblico più ampio, giovani compresi.

stefano contini foto di bacco

Ospite speciale con un padiglione a sé nei 14 mila metri quadri della struttura dell’Eur ideata da Massimiliano Fuksas, quest’anno è l’Ucraina (l'anno scorso fu Israele) con una precisa e dichiarata volontà di esprimere una posizione «a favore dei valori di scambio, inclusione e convivenza pacifica tra i popoli».

