“I REATI DEI PADRI NON CONDANNANO I FIGLI E LE ASSOLUZIONI DEI FIGLI NON ASSOLVONO I PADRI” - FRANCESCO MERLO SUL CASO DI GIULIA LIGRESTI: “L'INGIUSTA DETENZIONE PER LA QUALE È STATA RISARCITA CANCELLA LA STORIA DELLA SUA FAMIGLIA? NO, C’È UNA REGOLA CHE VALE PER TUTTI…”