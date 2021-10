CAFONALINO "MENTALISTA" - ALL'INCONTRO DELLA FONDAZIONE ATENA ONLUS A VILLA MADAMA, A ROMA, TUTTI A CERCARE DI CAPIRE COME USCIRE DALLA PANDEMIA USANDO LA TESTA: "DOBBIAMO TROVARE PUNTI DI RIFERIMENTO LONTANI, ANDANDO OLTRE LA CRISI E VEDENDO DEL BELLO NEL FUTURO. SOLO COSÌ POTREMO EVITARE CHE IL VIRUS CONTINUI A COLONIZZARE IL NOSTRO CERVELLO", HA DETTO IL NEUROCHIRURGO GIULIO MAIRA - PRESENTI LA MINISTRA DELLA GIUSTIZIA CARTABIA, L'EX GUARDASIGILLI SEVERINO, GIANNI LETTA, FRANCO LOCATELLI, MILLY CARLUCCI...

«Dobbiamo andare con la mente nel futuro e vederlo bello. Tiriamo fuori idee e strategie per quando le cose miglioreranno; le idee potranno renderci liberi veramente». Giulio Maira, professore di Neurochirurgia all'Istituto Humanitas, ieri lo ha ripetuto con forza: «Dobbiamo cercare punti di riferimento lontani, andando oltre la crisi». Solo così potremo «evitare che il virus continui a colonizzare il nostro cervello».

L'INCONTRO

La soluzione indicata da Maira all'incontro organizzato dalla Fondazione Atena Onlus a Villa Madama, a Roma, e intitolato La mente. Un laboratorio per la rinascita, può essere alla portata di tutti.

«La prima cosa da fare per ricominciare a vivere normalmente, ma anche per sconfiggere definitivamente il virus - ha suggerito lo scienziato che nel 2001 grazie anche a un incontro con Rita Levi Montalcini ha costituito la Fondazione Atena per promuovere la ricerca e diffondere le conoscenze nell'ambito delle Neuroscienze - è che nella nostra vita la ragione riprenda il sopravvento, e che da reazioni e comportamenti puramente emotivi, pur se umanamente comprensibili, si passi a comportamenti razionali».

Non si può di certo negare che il periodo che stiamo per lasciarci alle spalle ci ha gettati in un mondo di frustrazione, ansia e paure, ha impoverito il nostro paese e gettato nella disperazione e nella depressione tante persone.

Ma per uscirne, abbiamo una risorsa provvidenziale: il cervello. «Ricominciamo a progettare la nostra vita e torniamo pienamente alle nostre occupazioni - è l'esortazione di Maira - con la certezza che la scienza sarà in grado di darci una risposta duratura per debellare definitivamente il virus e che i nostri governanti saneranno la nostra economia».

Dunque, una via d'uscita dalla crisi è possibile, basta solo volerlo, come ha ricordato lo psicologo e psicoterapeuta Salvo Noè: «Oggi, le neuroscienze ritengono che la mente, e dunque il pensiero, l'affettività e il comportamento, siano l'espressione della funzione del cervello. Il quale è parte del corpo. Tra cervello e corpo esistono legami straordinari.

Ciò che accade nel cervello, infatti, si riflette sul corpo e oggi sappiamo che anche ciò che accade negli organi si riflette sulla mente». Fiducia in se stessi e, soprattutto, nella ricerca scientifica, possono cambiare le sorti della società.

Ne sono un esempio le attività scientifiche e sociali svolte in questi 20 anni da Atena, tra le quali lo studio di una terapia innovativa per la cura dei tumori cerebrali maligni, sviluppato in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, oltre che le attività per sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione sanitaria, grazie anche alla Giornata Nazionale della Salute della Donna (il 22 aprile), istituita su richiesta di Atena.

Numerose poi le iniziative per informare i giovani sui rischi legati all'uso di alcol e droga, come la campagna #ilovelife. «Oggi si parla della liberalizzazione della cannabis - ha messo in guardia Maira - ma nel dibattito dovrebbero essere coinvolte le persone che davvero se ne occupano e conoscono bene gli effetti sul cervello. Speriamo che ci si fermi in tempo, capendo bene i limiti in cui deve consistere la liberalizzazione».

I NUMERI

Dopo il dibattito, spazio ai riconoscimenti. Il premio Atena Donna che, come ha spiegato l'ideatrice Carla Vittoria Maira, «è dedicato a personalità che hanno raggiunto nel proprio ambito posizioni di estremo prestigio», è stato consegnato alla ministra della Giustizia Marta Cartabia, per la sua carriera da illustre giurista e per essere stata la prima donna a ricoprire l'incarico di Presidente della Corte Costituzionale.

A premiarla Paola Severino, già Guardasigilli, che ha anticipato la nascita di un nuovo progetto per la salute delle donne in carcere. L'ex Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta, ha invece consegnato il Premio Atena Roma 2021, dedicato all'impegno nel campo della ricerca, al presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli: «Uno stimolo e un'incentivazione ulteriore a cercare di riuscire a guarire sempre più bambini affetti da una malattia oncologica». In 20 anni di attività della Fondazione, 50 i premi consegnati, 150 gli incontri, 20mila studenti e 10mila donne nelle periferie delle città coinvolte nella divulgazione.

