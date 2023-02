CAFONALINO DELLA ROMANELLA DI CELLULOIDE – AL CINEMA ADRIANO ACCORRE LA TRIBU' DI CINECITTA' PER PILAR FOGLIATI E IL SUO PRIMO FILM DA REGISTA, “ROMANTICHE” – A OMAGGIARLA SI PRESENTA PERSINO CARLO VERDONE - AVVISTATI PIERFRANCESCO FAVINO CON LA MOGLIE ANNA FERZETTI, DANIELE LUCHETTI, UNO SCOSTANTE SERGIO CASTELLITTO. E POI I FRATELLI VERONESI, LEVANTE SBACIUCCHIATA DA GIULIANO SANGIORGI, ROCCO PAPALEO... – SPECIAL GUEST IL VICEPREMIER MATTEO SALVINI, CON PANCIONE IN EVIDENZA E LA FILIFORME FIDANZATA FRANCESCA VERDINI AL SUO FIANCO – FOTO BY DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco

Estratto dell'articolo di Lucilla Quaglia per “Il Messaggero – Cronaca di Roma”

giovanni veronesi pilar fogliati fabrizio donvito foto di bacco

[…] Qualcuno se la ricorderà per un video girato in montagna, dove spassosamente imitava i diversi modi di parlare della Capitale. Ovvero i "dialetti" di Roma nord, di Roma centro fino ad arrivare a Guidonia. Irresistibile parodia che ha fatto letteralmente il giro del web e non solo.

Ieri sera, invece, al multisala di piazza Cavour ha vestito i panni più sobri di regista e interprete del film "Romantiche". Si tratta dell'attrice Pilar Fogliati: apparsa all'anteprima nazionale romana del suo lavoro in lungo abito di seta blu scuro su sandali. È scortata dal bel fidanzato Severiano […]

pilar fogliati e levante foto di bacco (1)

Il suo è un richiamo che catalizza tanti personaggi dello showbiz ad iniziare dall'applauditissimo Carlo Verdone. Ci sono Pierfrancesco Favino, in sneakers bianche, con la moglie Anna Ferzetti, in gonna lunga di lurex verde su giubbotto scuro. Ecco Claudia Pandolfi, Giuliano Sangiorgi, in look chiaro, Daniele Liotti, il regista Daniele Luchetti, Paola Minaccioni, in elegante tailleur bianco, Sergio Castellitto, che raggiunge subito i piani alti del cinema, e lo scrittore Sandro Veronesi.

Si riconosce il creativo Carlo Tessier, che ha presentato a suo tempo Fogliati a Giovanni Veronesi e l'ha convinto a scrivere con lei la sceneggiatura del film. E poi Piera Detassis, presidente dei David di Donatello e Laura Delli Colli. Arriva la conduttrice Federica Gentile e poi Rocco Papaleo. Spacchi neri per Camilla Ghini.

matteo salvini francesca verdini foto di bacco (1)

Entrano il gruppo web delle "Eterobasiche", Francesco Rutelli e la conduttrice Federica De Denaro. Passa di corsa Matteo Salvini. Per il cast sfilano Barbora Bobulova, in ampia giacca a scacchi, Levante, che firma le musiche originali e appare in una sgargiante gonna lunga dorata, zeppe alte, blusa grigia trasparente su cappotto in tinta. Tutti gli occhi sono per lei. E poi Diane Fleri, Giovanni Toscano, Ibrahim Keshk, Emanuele Propizio, Giovanni Anzaldo e Edoardo Purgatori. […]

