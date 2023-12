5 dic 2023 19:13

CAFONALINO IN ROSA – AL GRAND HOTEL ST. REGIS DI ROMA, AL GALA “PINK TIE BALL” PER LA LOTTA DEI TUMORI AL SENO, AVVISTATI LAURA MATTARELLA SCORTATA DAL MARITO, COSIMO COMELLA, IL PRESIDENTISSIMO DEL NAPOLI, AURELIONE DE LAURENTIIS, CON LA MOGLIE JACQUELINE E ROSANNA BANFI – E POI, PEPPUCCIO TORNATORE IN VERSIONE TRAVET, EMA STOKHOLMA BLONDIE, LUCA BARBAROSSA, CESARA BUONAMICI CON ACCONCIATURA BOMBE’ E, IN QUOTA CONI, GIANNI PETRUCCI E GIANCARLO ABETE… – FOTO BY LUCIANO DI BACCO