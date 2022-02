CAFONALINO - CON LA SCUSA DEL PREMIO “FOOD & SPORT” I FORCHETTONI ROMANI SI SONO RIUNITI AL CIRCOLO MONTECITORIO PER SCROCCARE I PANINI AL SALAME DEL "CONSORZIO CACCIATORE ITALIANO": IN PRIMA FILA PIERLUIGI PARDO, CHE HA CONSEGNATO I RICONOSCIMENTI PER LA PROMOZIONE DELLE BUONE PRATICHE ALIMENTARI - TRA I CAMPIONI PREMIATI DANIELE GAROZZO, ZAYNAB DOSSO, EMILIANO LAUZI E ELISA DI FRANCISCA. POI TUTTI DI CORSA A SGRANOCCHIARE…

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Lucilla Quaglia per “il Messaggero - Cronaca di Roma”

Al Circolo Montecitorio è di scena il collaudato connubio cibo e attività fisica. Perché a via dei Campi Sportivi si accende il Premio Food&Sport 2022. Per l'occasione d'eccezione arriva una folla di campioni.

emiliano lauzi snowboarder foto di bacco (1)

Daniele Garozzo, schermidore italiano, specializzato nel fioretto, Elisa Di Francisca, doppio oro a Londra 2012 nel fioretto e medaglia argento olimpica a Rio 2016, la nuova stella femminile dell'atletica leggera Zaynab Dosso e Emiliano Lauzi, classe 1994, snowboarder specializzato nello slopestyle e nel big air.

elisa di francisca schermitrice foto di bacco (1)

Sono loro a ricevere la targa da Pierluigi Pardo per l'impegno come ambassador dell'Italia nel mondo e per la promozione dei valori sportivi legati alle buone pratiche alimentari. Che performance sportive e corretta alimentazione siano legate a doppio filo è ormai cosa risaputa. Ciò su cui ancora oggi regnano ambiguità e teorie divergenti è il reale fabbisogno nutrizionale di chi allo sport, e alla forma fisica, ha dedicato la vita. Per dare una risposta è nato il particolare riconoscimento, promosso dal Consorzio Cacciatore Italiano.

salamini

Occasione per diffondere messaggi corretti su salute e corretti stili di vita, insieme ad un esperto: il biologo nutrizionista e divulgatore scientifico Iader Fabbri, ex atleta. Ma non si può parlare di alimentazione dello sportivo senza interpellare gli interessati. Perciò si è deciso di premiarli. Armonizzare le abitudini dice la Di Francisca - non eliminare i grassi animali, evitare gli eccessi e soprattutto variare. E al termine della cerimonia via alle ricette del perfetto panino dello sportivo con lo chef Daniele Reponi.

