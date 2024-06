CAFONALINO IN THE SKY – ALLA PRESENTAZIONE DEL PALINSESTI DELLA PAY TV, IL PIATTO FORTE È IL POKER DEI NUOVI GIUDICI DI "X FACTOR", PIU’ LA CONDUTTRICE GIORGIA – TRA LE CONFERME PER LA PROSSIMA STAGIONE “CELEBRITY CHEF” E “PECHINO EXPRESS”. E POI IL RITORNO DI PAOLA CORTELLESI E LE NUOVE SERIE ITALIANE – LA FRECCIATA A DISCOVERY DI ANTONELLA D'ERRICO, EXECUTIVE VICE PRESIDENT CONTENT SKY ITALIA: “NOI NON SCIPPIAMO VOLTI NOTI E PROCEDIAMO NELLA NOSTRA LINEA EDITORIALE CON COSTANZA E FIDUCIA”

(di Michele Cassano) (ANSA) - Un investimento importante, con diverse novità in arrivo, su serie tv, cinema, documentari e show. Sky continua a credere nell'intrattenimento, che, insieme allo sport, spinge i propri canali pay e anche la programmazione di Tv8.

Questa la strategia delineata, in occasione della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione a Roma, dall'emittente che, in un contesto di sempre maggiore concorrenza, dall'on demand al free, porta sullo schermo un'offerta molto diversificata e insiste sui propri cavalli di battaglia come X Factor, che torna con un cast rinnovato e una finale per la prima volta in esterno.

"Crediamo nella nostra industria dell'intrattenimento e nella qualità dei contenuti - ha detto Antonella d'Errico, Executive Vice President Content Sky Italia -. Per dare l'idea di quanto sia forte in nostro impegno, solo lo scorso anno abbiamo investito oltre 400 milioni in contenuti di intrattenimento, cinema, serie e documentari".

I canali a brand Sky in pay - ha sottolineato D'Errico - "crescono del 15% anno su anno. X Factor, con Masterchef, è lo show che dà il miglior contributo agli ascolti di Sky Uno. Da gennaio a giugno il comparto canali factual è cresciuto del 55% anno su anno come volume of viewers, mentre i tre canali di serie del 13%".

D'Errico ha anche risposto a una domanda sulla strategia di Tv8 e sulla concorrenza del Nove, che sta 'scippando' alcuni big della tv ai competitor. "Noi non 'scippiamo' volti noti e procediamo nella nostra linea editoriale con costanza e fiducia - ha sottolineato -. La strategia di non inseguire trend e di consolidare quello che abbiamo si è dimostrata vincente ed è la nostra formula".

Per gli show torna da settembre, su Sky e Now, X Factor, con un cast inedito - in conduzione Giorgia, al tavolo dei giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi - e una finale per la prima volta al mondo nella storia del format in esterna, in Piazza del Plebiscito il 5 dicembre a Napoli.

C'è un compleanno da festeggiare, i 10 anni di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti; c'è la nuova avventura di Pechino Express, che tornerà con la conduzione di Costantino della Gherardesca e il suo inviato speciale Fru.

E ancora a settembre tornano i viaggi di Bruno Barbieri in 4 Hotel, nei mesi successivi MasterChef Italia, con il trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Cucine da incubo, lo show cult con Antonino Cannavacciuolo. Tra le serie originali Sky - come annunciato da Nils Hartmann Executive Vice President Sky Studios Italia - sono in arrivo: Rosa elettrica con Maria Chiara Giannetta, che inizia le riprese lunedì, e il legal drama Ligas con Luca Argentero.

A ottobre Hanno ucciso l'uomo ragno, la serie di Sydney Sibilia sulla storia degli 883, poi Dostoevskij dei Fratelli D'Innocenzo che esce al cinema l'11 luglio, Piedone con Salvatore Esposito, i nuovi episodi dei Delitti del BarLume, M. con Luca Marinelli, la nuova stagione di Petra con Paola Cortellesi, ora sul set, L'arte della gioia di Valeria Golino, Blocco 181 con Salmo e si sta lavorando alla nuova stagione di Call My Agent.

L'offerta di serie internazionali è imponente: è appena partita la seconda stagione di House of the Dragon, arriverà The Penguin, spin-off del blockbuster The Batman e in autunno la seconda parte dell'ultima stagione di Yellowstone, oltre a The day of the Jackal. E poi ancora le nuove stagioni di The White Lotus e The Last of Us; Iris, thriller britannico attualmente sul set in Italia; Amadeus, sulla storia di Wolfgang Amadeus Mozart; la miniserie Lockerbie, con Colin Firth, e la terza stagione di Gangs of London. Per il cinema tante prime visioni.

Dai blockbuster come Dune - Parte due, Beetle, Aquaman e il regno perduto, fino a Wonka. Per il cinema premiato e d'autore con titoli come Priscilla, Asteroid City, The Holdovers - Lezioni Di Vita, One Life, Past Lives e I tre moschettieri - Milady. E poi le saghe come Spider-Man, Harry Potter, Fast & Furious, Star Trek, Jack Ryan e Il Signore degli anelli. Grande protagonista il cinema italiano, con Pare parecchio Parigi, Romeo è Giulietta e Un altro Ferragosto.

E' ancora Caracas, Finalmente l'alba, Confidenza, Race For Glory - Audi vs. Lancia e La coda del diavolo. Su TV8, a partire dall'autunno, saranno in prima visione in chiaro i big show di Sky, come X Factor, Pechino Express e MasterChef Italia. Torna anche lo sport con i motori, Formula 1, MotoGP e Superbike, il rugby, il calcio con l'Europa League, e novità di questa stagione, la Champions League, entrambe con la miglior partita tra club stranieri del turno. Confermate le principali produzioni originali: 100% Italia, il game show con Nicola Savino, Celebrity Chef con Alessandro Borghese e GialappaShow.

