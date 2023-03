CAFONALINO TUTTI AL CIRCO! – PARTERRE DI SVIPPATI DI TUTTE LE ETÀ PER LA PRIMA ROMANA DEL NUOVO SPETTACOLO DEL CIRQUE DU SOLEIL – ACCORRONO LUCA ZINGARETTI E LUISA RANIERI, LAURA CHIATTI E MARCO BOCCI. E POI STEFANO COLETTA, MARA VENIER, CHRISTIAN DE SICA CON IL GIOVANE ATTORE FRANCESCO BRUNI, PAOLO BONOLIS SENZA SONIA BRUGANELLI, GLI EX CONIUGI ANDREA DELOGU E FRANCESCO MONTANARI, CHE PER FORTUNA NON SI SONO NEANCHE SFIORATI... – FOTO

Gabriella Sassone per Dagospia

cirque du soleil backstage dello spettacolo kurios foto roberto panucci

Tutto è possibile attraverso il potere dell’immaginazione, anche alterare la realtà e catapultarci nella suggestiva dimensione del “sottosopra”. Parola di “Kurios – Cabinet of Curiosities”, lo strabiliante nuovo e attesissimo show numero 35 del Cirque du Soleil. Che l’altra sera ha incantato Roma con la magia e la stravaganza dei suoi numeri e la bravura dei suoi artisti, ben 49 provenienti da 17 paesi diversi, alcuni dei quali arruolati nel cast da ben 15 anni e perennemente in tour per il globo.

christian de sica

All’opening night, la stellare première Vip ad inviti, nessuno è voluto mancare: tutta la Roma dello show-biz, sempre godereccia e piaciona, si è scapicollata a Tor di Quinto, sotto il sontuoso tendone a strisce gialle e blu battezzato il “Grand Chapiteau”. Un parterre de roi di svippati di tutte le età, molti dei quali con figli al seguito in versione genitori perfetti, ha calcato il red carpet mettendosi in posa per gli scatti di rito.

andrea delogu

Tanti volti di cinema e tv tutti insieme appassionatamente non si erano mai visti neanche agli eventi più blasonati di dolcevitaiola memoria, prima che la pandemia azzerasse tutto. Paparazzi in assetto di guerra tenuti fuori al freddo: assolutamente vietato accedere e scattare foto all’interno del tendone. Qualche lamento ma per fortuna sono stati ben ripagati dalla quantità di personaggi da immortalare dopo lunghi periodi di vacche magre.

alessandro preziosi

Flash scatenati e curiosi in delirio dinanzi alle coppie a cinque stelle: ecco Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, Laura Chiatti e Marco Bocci, Francesco Arca e Irene Capuano. Tutti con pargoli al seguito, più o meno scatenati. Arriva il direttore Intrattenimento Rai Stefano Coletta, che riprende lo show col suo Smartphone e posta su Instagram così come Mara Venier scortata dal suo costumista di fiducia Paolo Marcati. Christian De Sica arriva con il giovane attore Francesco Bruni.

cirque du soleil backstage dello spettacolo kurios foto roberto panucci 1

Ecco Luciano Nobili, Paolo Bonolis senza Sonia Bruganelli ma con la figlia ed evita accuratamente di farsi immortalare al photocall. A placcare gli ospiti che arrivano per due domandine al volo stavolta non c’è il mitologico Enrico Lucci bensì la bella Romina Carrisi-Power: armata di microfono è l’inviata del programma di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”. Dove, guarda te che fortuna!, ha trovato anche l’amore col regista Stefano Rastelli. Che volere di più?

Vip, vipponi e vippetti arrivano alla spicciolata: ecco Caterina Guzzanti, Bebe Vio, Bianca Guaccero, Barbara Foria. Caterina Balivo è in tailleur pantalone scuro e mocassini rasoterra col figlio Guido Alberto, Fiammetta Cicogna è in ciabattine da mare, Lucia Ocone in cappotto rosso, Simona Cavallari splende con giacca di paillettes color champagne e le lunghe chiome ricciolute al vento.

luisa ranieri e luca zingaretti

Cartellino timbrato anche per Alessandro Preziosi, Rocco Papaleo, il rapper Fasma (figlio di Cesaretto Fazioli), il mitico Lillo (Pasquale Petrolo), Eleonora Abbagnato sempre chicchissima. Sbucano altre coppie da paparazzare: Vinicio Marchioni e Milena Mancini, Veronica Peparini e Andreas Muller, Eva Grimaldi e Imma Battaglia con zazzera bionda.

Ma a chi è venuto in mente di invitare allo stesso evento due ex coniugi freschi di divorzio che, chissà, forse non si sono nemmeno più incontrati? Se lo son chiesti un po’ tutti gli appassionati di gossip, non solo noi. Eh già, la rossa conduttrice Andrea Delogu e l’ex marito attore Francesco Montanari hanno avuto entrambi il prezioso invito per la première. Per fortuna non si sono neanche sfiorati: lei è arrivata tra le prime, scortata dal baby baby fidanzato modello Luigi Bruno (16 anni meno di lei); lui è arrivato molto più tardi, al braccio della nuova compagna, la psicologa Francesca Sorino con cui ha posato sorridente.

mara venier

Una minigonnata Diana Del Bufalo ha sfoggiato il nuovo fidanzato: tal Patrizio. Tutto sold out il teatro-tendone: ci sono anche il coreografo Giuliano Peparini, il duo comico Maria Di Biase e Corrado Nuzzo, l’influencer Tess Masazza, Alan Cappelli Goetz, la press agent Patrizia Brandimarte e Gregorio del Gallo di Roccagiovine con Damiano Caltagirone, Carolina Di Domenico, Elisa d’Ospina in dolce attesa e via svippando.

laura chiatti e marco bocci

E quando le luci di sala si spengono e il sipario si alza inizia il viaggio nell’affascinante e misterioso regno, che disorienta i sensi e le percezioni a tal punto da chiedersi: “È tutto vero o è solo frutto della mia immaginazione?”. Si aprono le ante dell’armadietto delle curiosità di un ambizioso inventore, che sfida le leggi del tempo e dello spazio per ricreare il mondo intorno a lui: personaggi unici e stravaganti lo guidano in un luogo meraviglioso, dove tutto accende l’immaginazione e le sue curiosità prendono vita, una ad una, davanti ai suoi occhi.

Musicisti, acrobati, giocolieri, percussionisti e ballerini agiscono in situazioni ora festose, ora scherzose, a volte malinconiche. Gran finale mozzafiato con 13 artisti e le loro spettacolari acrobazie sincronizzate e piramidi umane che mostrano l’agilità dei loro corpi.

diana del bufalo

Bocche spalancate, mormorii di ammirazione, applausi a scena aperta per lo show che in Italia ha venduto oltre 130mila biglietti e sarà in scena a Tor di Quinto fino al 20 aprile per poi approdare dal 10 maggio al 25 giugno a Milano, in Piazzale Cuoco, grazie ai partner italiani “Show Bees” e “Vivo Concerti”.

eva grimaldi e imma battaglia tess masazza bianca guaccero caterina guzzanti alan cappelli goetz barbara foria simona cavallari rocco papaleo eleonora abbagnato lucia ocone veronica peparini e andreas muller giuliano peparini fasma fiammetta cicogna francesco montanari corrado nuzzo e maria di biase cirque du soleil spettacolo kurios foto roberto panucci 2 cirque du soleil spettacolo kurios foto roberto panucci 3 caterina balivo luciano nobili