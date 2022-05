3 mag 2022 19:09

CAFONALINO - TUTTI PER RUFFINI, E NON SI DICA CHE SONO RUFFIANI! AL CIRCOLO CANOTTIERI DI ROMA TANTI OSPITI PER IL LIBRO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: L'AUTORE SI È CONFRONTATO CON IL MINISTRO ENRICO GIOVANNINI (TOH, ESISTE!) E CON L'ECONOMISTA CARLO COTTARELLI, DURANTE L'INCONTRO MODERATO DA BRUNO MANFELLOTTO - FOTO