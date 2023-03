CAFONALISSIMO IN FIORE – ALL’ORMAI MITOLOGICO “GALA DELLE MARGHERITE”, NEI SALONI DELL’HOTEL EXCELSIOR DI VIA VENETO, SI AMMIRANO TRUCCHI, O MEGLIO STUCCHI ALLA MOIRA ORFEI, BOTOX A GOGÒ, BOCCHE A CANOTTO E PERSINO QUALCHE “TRAPIANTO FACCIALE”. E POI ACCONCIATURE PULLULANTI DI MARGHERITE, PIUME E CRISTALLI CHE NEMMENO LE DRAG QUEEN PIÙ SGAMATE – RISPONDONO ALL'APPELLO DELLA CONTESSA BIANCA MARIA CARINGI LUCIBELLI PRINCIPI, MARCHESI, DAME, DAMINE, DAMAZZE E CARAMPANE DOC DELLA ROMANELLA GODONA E MONDANA… – FOTO BY DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Articolo di Gabriella Sassone

sergio tirletti con le modelle foto di bacco

Trucchi o meglio stucchi che manco Moira Orfei osava tanto e ci andava giù così pesante. Botox a gogò. Boccone a canotto e persino qualche “trapianto facciale” (venuto male) che di questi tempi se le persone non le incontri per un periodo più o meno lungo manco le riconosci quando te le trovi davanti. Acconciature pullulanti di margherite, fiori vari&avariati, piume e cristalli che nemmeno le Drag Queen più sgamate.

E ancora, nastrini colorati adornati con margherite da stringere al polso appena arrivi: sono il simbolo della serata. Abiti pomposi, trasparenti, paillettati o con strascichi e spacchi malandrini che Dio ce ne scambi e liberi perché va bene la fantasia ma la classe non è acqua non bisogna mai dimenticarlo. E se una serata è di gala e charity non deve sembrare per forza una Carnevalata.

sara doris paola zanoni bianca caringi lucibelli nino graziano luca foto di bacco

Come ogni volta, se ne sono viste davvero di tutti i colori all’ormai mitologico “Gala delle Margherite”, creatura adorata della contessa Bianca Maria Caringi Lucibelli che dal 1987 la porta avanti con tutte le sue forze per sostenere progetti benefici ogni volta diversi per i più bisognosi e deboli. Grazie anche al buon cuore di tante sue amiche che aprono volentieri il portafogli con donazioni più o meno sostanziose pur di esserci e apparire.

sara doris nino graziano luca foto di bacco

Per questo Bianca Maria con i suoi modi pacati e il sorriso dolce perdona se qualcuna per rubare la scena e qualche flash in più spesso dimentica il buon gusto e l’eleganza a casa. Una serata che da il via alla primavera, ormai di casa nei saloni dell’hotel Excelsior di via Veneto, che noi amiamo da sempre: basta consultare l’archivio dei Cafonal di Dagospia per vedere da quanti anni seguiamo con affetto questo evento, sia per supportare con la nostra penna le cause che la Caringi Lucibelli propone, sia per divertirci un po’ alla nostra maniera Cafonal e ironizzare su outfit, pizzi, arsenico&vecchimerletti, frizzi&lazzi e sbavature delle dame, damine, damazze e carampane doc della Romanella godona e mondana, che appena arrivano (già affamate) si tuffano sul buffet degli aperitivi.

nino graziano luca bianca maria caringi lucibelli paola zanoni foto di bacco

Per questa 33esima edizione, Bianca Maria in lungo bianco verginale con strascico simil sposa, si è ispirata alla frase del Santo Padre Papa Giovanni XXXIII: “Non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensare alle tue frustrazioni, ma al tuo potenziale irrealizzato. Non preoccuparti di ciò in cui hai provato e fallito, ma di ciò che ti è ancora possibile fare”.

Al suo fianco stavolta c’è Sara Doris, Presidente Esecutivo Fondazione Mediolanum: insieme hanno concordato di devolvere gli introiti del dinner charity alle associazioni “SOS Villaggi dei Bambini”, “Comunità Papa Giovanni XXIII” e “CAF Onlus”, per il Centro Aiuto Minori e Famiglie del progetto “Teniamoci per mano”. Che andranno a 241 bambini di tutta Italia e alle loro famiglie che si trovano in una condizione di fragilità economico-sociale.

mons jean louis gervais foto di bacco

Apprezza il Monsignor francese Jean-Marie Gervais, presiedente dell’Associazione “Tota Pulchra”, venuto a benedire la serata ma che poi si aggira con calice di bollicine in mano e si lascia fotografare con chiunque glielo chieda.

A presentare la lunghissima kermesse, sotto lo sguardo attento del regista Franco Della Posta, è Nino Graziano Luca con Paola Zanoni; madrina Nadia Bengala. Si parte con lo show alle 20 in punto nel Giardino d’Inverno: il soprano Rossana Potenza e il tenore Augusto Celsi gorgheggiano accompagnati al pianoforte dal Maestro Marco Ricciotti. Ecco poi applauditissima Donatella Pandimiglio, in verde smeraldo, che regala brani tratti dal suo concerto-tributo a Barbra Streisand “Timeless Barbra”, insieme a Simone Sibillano.

Ecco infine apparire sul palco con la sua voce da usignolo la bellissima e talentuosa Zua, ovvero Azzurra Lucibelli, nipote di Bianca Maria, che chiude lo spettacolo con un brano del suo repertorio. Tutti incantati. E vai: è l’ora del dinner placèe nelle sale Borghese e Ludovisi. 350 anime prendono posto nei tavoli tondi numerati per gustare le prelibatezze in menu. Sangue blu con i principi Vittoria e Guglielmo Giovanelli Marconi, i marchesi Giuseppe Ferrajoli e Emilio Della Fontanazza, il principe Vittorio Adelfi; tutti salutano i prefetti Gianni Ietto e Fulvio Rocco de Marinis.

taglio della torta foto di bacco

Belle le modelle capitanate da Cristina Sciabbarrasi in abiti luccicanti dai vari colori di Luigi Bruno e piume tra i capelli. C’è l’attrice Lidia Vitale, Silvana Giacobini (la più chic in tailleur pantalone nero con giacca di paillettes), Sara Iannone, la top model Andreea Duma, il direttore d’orchestra Jacopo Sipari di Pescasseroli, Antonia Sautter direttore del Ballo del Doge di Venezia. Immancabili le prezzemoline Elisabetta Viaggi e Maria Monsè con famiglia al seguito. Non mancano Maridì Vicedomini, mondanissima tra Napoli, Roma, Capri e Ischia, il prof. Ivo Pulcini, l’avvocata Laura Nuccetelli in un abito nuvola rosso fuoco, Laura Azzali, Anna Zanella, Stefania Conti, Cinzia Tedesco.

vittoria e guglielmo giovannelli con manuela biancospino foto di bacco

Ecco lo stilista-astrologo-scrittore Massimo Bomba che ha disegnato l’invito dell’evento, la fashion designer Eleonora Altamore con un suo abito appositamente creato e acconciatura di Sergio Tirletti che ha acconciato per le feste anche le modelle, la stilista Barbara Basciano e le giornaliste Manuela Biancospino e Maria Luisa Lo Monte Giordano. E ancora, zoomando tra i tavoli, ecco Gioia Solustri, Presidente dell’Associazione Arcadia, la pianista Stella Camelia Enescu, la storica dell’arte Nicoletta Rossotti con l’artista Massimiliano Ligrani che ha esposto alcune tele ed una installazione, mentre l’artista Mauro Russo ha realizzato dal vivo un pastello su carta, poi donato alla riffa del Galà. Volete sapere chi se lo è aggiudicato? Il buon marchese Ferrajoli.

stefania chiais bianca maria caringi lucibelli cecilia villani foto di bacco

La stilista-imprenditrice Emanuela Biffoli ha presentato la sua nuova linea di fragranze dall’essenza ricercata e femminile create da esperti profumieri fiorentini, acque di colonia dai nomi evocativi che raccontano ognuno una storia da riscoprire per una rinascita dei sensi: Rosae, Stellae, Puro, Amour e Damasco. Delirio finale tutti intorno alla consueta torta gigante a forma di margherita a sgomitare per le foto. Per ogni ospite un ricordo della serata da parte di Fondazione Mediolanum: delle zollette con piantine di menta da mettere in vaso e coltivare a casa. Al prossimo anno…

