CAFONALISSIMO! GOVERNO MELONI ALL'OPERA – L'EMOZIONANTE PRIMA DI “DIALOGHI DELLE CARMELITANE”, REGIA DI EMMA DANTE, CON IL PALCO REALE OCCUPATO DA SANGIULIANO ASSEDIATO DI LINGUE BIFORCUTE, CASELLATI, SGARBI, MOLLICONE - GUALTIERI È FILATO VIA ALLA FINE DEL PRIMO ATTO PER NON PERDERE L'AEREO PER BRUXELLES - IL SIPARIETTO TRA IL NEOSENATORE LOTITO E L’ASSESSORE ONORATO (FLAMINIO CI COVA?) – E POI LETTA, GRILLI, PADOAN, PALERMO, MASI, SEVERINO, NASTASI, AUGIAS, GOTOR, JERVOLINO, DAGO LEOPARDATO, LUCCI CHE SI BECCA DEL “BASTARDO” E DUE DIPENDENTI DEL TEATRO CHE DENUNCIANO: “QUI SI RUBANO LE PALLINE DELL’ALBERO DI NATALE!” – FOTO BY DI BACCO

marina valensise gennaro sangiuliano luigi chiariello con la moglie raffaella e federica corsini foto di bacco

Quanta attesa. Fiato sospeso, freddo impietoso, mani gelate. Se Prima doveva essere, ieri sera la stagione del Teatro dell'Opera è partita davvero in grande stile. Mantelle e mantelline, farfallini e paillette. E che parterre al Costanzi. Ad ammirare l'esordio dei Dialoghi delle Carmelitane di Emma Dante ieri c'erano i soliti noti. È vero. Ma con una differenza rispetto alle ultime passerelle: la comunità dei mecenati, le teste acculturate della Capitale, dame e accompagnatori presi a snocciolare titoli nobiliari ieri sera hanno imparato in fretta a cambiare passo. A mettersi immediatamente in pari con le novità della politica. Eccolo il tempio della lirica di Roma, ora aperto agli eletti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. […]

il sindaco roberto gualtieri roberto d agostino e il ministro gennaro sangiuliano foto di bacco

Per scaldare l'atmosfera, a pochi minuti dal gong delle 19, c'è voluto tutto il savoir faire del sindaco Roberto Gualtieri. Fino a poche ore fa si è lamentato dell'esecutivo, della sua manovra, dei fondi per la metro C spariti nel nulla. Ieri, quando lo hanno avvertito dell'arrivo del ministro dela Cultura, Gennaro Sangiuliano, l'inquilino del Campidoglio ha fatto dietrofront. Letteralmente. Il primo cittadino è tornato sul red carpet, calcato giusto pochi minuti fa, tendendo la mano all'ex direttore del Tg2. Atto dovuto, da padrone di casa. […]

Modello Scala, prima fissata da qui in avanti sempre il 27 novembre. Tre atti, dodici quadri. Il sindaco, in serata volato a Bruxelles, è filato via alla fine del primo atto per non perdere l'aereo. E allora, senza il padrone di casa nei paraggi, vale la pena raccontare la sfilata iniziale e registrare le chiacchiere ( sul Flaminio?) tra l'onnipresente assessore ai Grandi eventi, Alessandro Onorato, e il neosenatore Claudio Lotito, presidentissimo della Lazio.

vittorio sgarbi foto di bacco

Ma si parlava di red carpet. Di diamanti e visoni. Di look dissacranti, va bene. Ma pure di certi accessori da far scattare - e in tempi record - le sirene della fashion police. Passi lo strascico giallo («è un Ermanno Scervino!») coronato da un chiodo di pelle graffitato indossati con orgoglio dalla proprietaria. Attenzione, però, a quelle sneakers bianche sotto il paltò. Roberto D'Agostino mette tutti a tacere con il suo cappotto leopardato.

A precederlo di pochi minuti era stato Gianni Letta. Sorriso, saluto, foto. E le signore attorno a cercare di incrociare lo sguardo della moglie. «Ciao Maddalena!», una volta. «Maddalena!!! », la seconda. Inutile. Troppo rumore. Un gran vociare. E poi Enrico Lucci. L'ex Iena, ora battente microfono di Striscia la notizia, ieri sera era un moto perpetuo.

Dissacrante, al solito. «Ma co 'sto vestito regalavano pure 'na padella? » . Quindi siparietto con un rampollo di quella romanità che non conosce crisi e all'Opera in fondo potrebbe entrare anche in pantofole: « C'hai er mantello? Carnevale è a febbraio ». La risposta è un bonario «bastardo». […]

locandina

Ed è di nuovo politica con il Soprintendente Francesco Giambrone a scortare ( con due buttafuori) la ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati. A precederla erano stati i sottosegretari Vittorio Sgarbi e Claudio Durigon. Assente, invece, il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Per Fratelli d'Italia c'è l'intenditore, il deputato Federico Mollicone.

Ecco, senza lasciare le tribune della politica, Bruno Vespa. E poi gli ambasciatori, il francese Christian Masset e lo spagnolo Migual Ángel Fernández- Palacios Martinez. Per il Campidoglio, poi destinato a traslocare di peso all'esclusivissima cena nei magazzini dell'Opera al Circo Massimo, anche la vicesindaca Silvia Scozzese e Miguel Gotor, titolare della Cultura. Ancora, l'ex Soprintendente e numero uno della Rai, Carlo Fuortes, Sergio Rubini, Gianni Amelio e Salvatore Nastasi.

gennaro sangiuliano federica corsini foto di bacco (2)

Ieri, mentre sfilavano verso l'entrata, due dipendenti del Costanzi erano tutti presi dallo Spelacchio locale: « Ao', ogni giorno che passa è più spoglio. Qui si rubano le palline». Ieri non pioveva nemmeno. Altro che governo ladro. «Se le so portate via i turisti».

