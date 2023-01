CAFONALISSIMO “SUPER TONY” PAPPANO! “A CHE BEL VIVERE, CHE BEL PIACERE!”, SERATA ROSSINI IN ONORE DI ANTONIO PAPPANO AL PARCO DELLA MUSICA: DALL’EX PRESIDENTE DEL SENATO CASELLATI AL MINISTRO SALVINI CON LA FIDANZATA FRANCESCA VERDINI, DALL’AD RAI CARLO FUORTES A SALVO NASTASI, IN DUECENTO HANNO RESO OMAGGIO A “SIR TONY” CHE LASCIA LA DIREZIONE MUSICALE DELL'ORCHESTRA DI SANTA CECILIA…

Estratto dell'articolo di Roberta Petronio per il “Corriere della Sera – ed. Roma”

michele dall ongaro antonio pappano 3

Si tinge di rosso la lounge Sinopoli per il cocktail in onore di Antonio Pappano, le luci sono state scelte da Jean Paul Troili, maestro dell'arte del ricevere […]

Ieri al Parco della Musica è andata in scena la serata di gala a favore dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con la presenza compatta dei mecenati e degli habitué accolti dal presidente-sovrintendente Michele Dall'Ongaro: sul tappeto rosso sfilano […] Anna Fendi e Maria Teresa Venturini Fendi, Nicola e Beatrice Bulgari, Federica Tittarelli Cerasi, Laura Bosetti Tonatto, Luisa Todini, Paola Severino e Paolo Di Benedetto, Paolo Baratta, la contessa Daniela Memmo d'Amelio, Jas Gawronski, l'ad Rai Carlo Fuortes, Franco e Sandra Carraro, Luigi Abete, Giovanni e Patrizia Aldobrandini, Giulia Minoli e Salvo Nastasi, Berta Zezza, Giuseppe Cornetto Bourlot.

salvo nastasi carlo fuortes

[…] grand soirée «firmata» Rossini in Sala Sinopoli, preceduta dall'intervento di commiato di sir Pappano (che lascia la direzione musicale dell'Orchestra di Cecilia), accolto dagli applausi e, straordinariamente, spettatore in platea: «Ho avuto la fortuna di conoscervi, tanta amicizia e tanta generosità. Non ho parole per dirvi grazie, veramente». Dopo il concerto, la cena placè firmata dallo chef Massimo Viglietti nel foyer della Sinopoli.

