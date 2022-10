FUNERAL PARTY PAOLO PAZZAGLIA

Al funeral party dell’ex playboy (molto ex) Paolo Pazzaglia l’unico a essere deceduto è il buon gusto chirurgico. Nella giungla di ospiti e imbucati, zigoni gonfiati, morti di fama e prezzemolini della notte, non si scorgono neanche i baffi di Amedeo Goria. Te credo, se li è tagliati! In compenso il sempreverde mandrillone era circondato da una freschissima gioventù in cerca d’autore.

La voce di Daniela Martani è come il canto del muezzin che precipita i “notturbini” di Palazzo Ferrajoli in un gorgo di trans, sensualissime creature multigender, pallori di nobiltà (vedi alla voce Dani Del Secco di Aragona), milfone impenitenti la cui audacia erotica è inferiore solo alle loro guizzanti smagliature.

Tra smutandate che esibiscono coscioni alla Sebino Nela e il presenzialista Leonardo Metalli, giornalista Rai (per assenza di notizie), Antonella Elia svetta neanche fosse una intellettuale marxista della Rive Gauche.

Il ruvido impatto visivo di Eva Grimaldi con veletta da prefica è nullo rispetto a Imma Battaglia con cappellaccio alla Freddie Krueger.

Da preservare, come i marmi del Partenone, quel gran pezzo di modernariato che è Leopoldo Mastelloni con sciarpa bianca presidenziale. I bollori, gli afrori e gli orrori della serata impattano così violentemente sulla digestione che quasi vien voglia di chiedere aiuto a un reggimento di guardie svizzere. Pio IX dove sei?

Per gli amanti del genere “lo riconoscete?” due imperdibili faccioni da rebus. Sotto un argenteo mullet, stile Durazzo anni ‘90, si celano le spoglie musicali del maestro Gianni Mazza.

Qualche metro più in là, mimetizzato tra i carboidrati del buffet, si erge voluminoso il fu leggiadro Garrison (che gli Amici di Maria De Filippi, a rimirar la pappagorgia, deve averli sbranati tutti).

La quota “finte bionde” domina. Ma tra Roger Garth (chi?) e il Tarzan biondo Alberto Mezzetti, spiccano i connotati algebrici di Alfonso Stani. Il suo mestiere è come la nuance della sua tinta: ignota ai più. Per informazioni rivolgersi direttamente agli ufologi dell’area 51.

Gli ottuagenari da divano, tra un piatto di mezze maniche e un prosecchino da accompagnamento, hanno poggiato le cataratte sulle fanciulle in fiore e le procaci cercatrici di dote. I più facoltosi si sono illusi di riceverne le attenzioni ma la festa ha spento i rapaci bollori e ricondotto gli appetiti all’indolenza romana che ogni durello ammoscia e ogni fuoco smorza: “A Pazzà, s’è fatta ‘na certa, noi se ne annamo…”

Diciamolo subito per evitare malintesi che la gente guardando i video in diretta su Instagram si era preoccupata: Paolo Pazzaglia è vivo&vegeto e lotta insieme a noi! Anche se ha celebrato il suo funerale. Oh my God! Dove? Quando? Ve lo racconto ora. Un carro funebre smaltato a lucido all’ingresso di Palazzo Ferrajoli circondato da corone di fiori, locandine col nome e la foto del “defunto”, una banda che intona la marcia funebre, lumini rossi in terra fino alle scale e una vedova incinta tutta di nero infagottata che si dispera lì a fianco. Una scena cringe che fa chiedere ai turisti che passano alle nove di sera a Piazza Colonna: “Ma che in Italia i funerali li celebrate di notte?”.

Enrico Lucci è già appostato con le telecamere di “Striscia la notizia” per placcare gli ospiti che arrivano e stuzzicarli alla sua maniera unica e l’aria da finto tonto che noi adoriamo. Primo step choc superato. Saliamo in casa. Ecco che spicca all’ingresso la bara del caro estinto, ai piedi una corona di fiori con la scritta “Porcooo!” e una serie di vedove allegre che si strappano i capelli, piangono e si lamentano sulla bara. Come realmente avviene a certi funerali nei paesi del Sud, dove si piange e si urla tutti insieme appassionatamente davanti al morto (e a volte si assoldano persone a pagamento per fare scene madri di disperazione, che fanno ottenere parecchi punti agli occhi della gente poichè significano che il defunto era molto amato).

Ovviamente anche queste sono attrici ingaggiate per l’evento, artiste pazzesche come il prete che corre dietro a una diavolessa indemoniata con corna e forcone insanguinato e sparge acqua santa e preghiere per tutte le anime perse presenti, tra fumi di incenso che levano il respiro. Siete mai andati ad un “Funeral-party” per divertirvi, rimorchiare, ingozzarvi di cibo e champagne e ballare aggrovigliati fino alle 4 del mattino? Ebbene noi abbiamo provato questa ebbrezza l’altra sera accettando l’invito di Paolo Pazzaglia che recitava così: “Ti aspetto alla festa del mio pazzo funerale: vieni a piangere, cenare e ballare a casa mia”. Richiesto anche un dress-code adeguato alla circostanza. Tanto che signore&signorinelle in cerca di guai e emozioni, carampane&babbione varie e avariate che si sentono eterne adolescenti manco fossero Pamelona Prati e non stanno una sera in casa pur di sentirsi Vip e farsi immortalare da qualche flash, si son presentate con look total black, cappellini, velette e lunghi veli neri di pizzo. Outfit perlopiù osè, non sempre donanti, ma mostrare la mercanzia, si sa, non guasta mai.

Qualcuna trasgredendo ha osato il rosso o il multicolor e una decina di ragazze, per spiccare nel mazzo, chissà perché, sono arrivate in abiti candidi. Come un cazzotto in un occhio. Inutile domandar loro che lavoro fanno: sono tutte modelline o influencer (senza influenza). Sì vabbè! Anche stavolta il noto imprenditore bolognese dall’età misteriosa, “playboy in pantofole” con una lunga sfilza di ex fidanzate svippate (a dir la verità manco tanto in pantofole perché la sua ultima fiamma è una splendida ventenne ucraina) ha colpito nel segno, lanciando in Italia questa nuova moda della veglia funebre festaiola. Da lui le avevamo viste davvero tutte, ma questa ci mancava.

Paolo ha riaperto dopo 3 anni di clausura le porte della sua magnifica abitazione su 3 piani, discoteca compresa e terrazze con vista spettacolare sulla “Suburra” nostra, a oltre 700 persone (troppe davvero!). Un via vai durato fino a notte fonda, un girone infernale col mejo del panorama di morti di fama&fame, fancazzisti, scansafatiche, nullafacenti che vivono per volar di festa in festa.

Ma fortuna nostra che ancora abbiamo Pazzaglia a tenere alta la bandiera del Cafonalesimo all’amatriciana, visto che di festoni così pazzi, trasgressivi, ironici ma soprattutto provocatori che cercano di esorcizzare i periodi orribili che stiamo vivendo ormai da troppo tempo, non se ne vedono più. Peccato non aver invitato Paolo Sorrentino a vedere con i suoi occhi la vera “Grande Bellezza”, anzi la “Grande Bruttezza” da Oscar della Romanella godona, magnona, scroccona e strappona (e chi più ne ha più ne metta), dove è tutto un “adorata, amore, tesoro, bacino”, anche a gente che accoltelleresti volentieri, con quella tipica falsità che si taglia con un grissino di alcuni dei mondani di professione. Amici di tutti (in pubblico), soli peggio dei cani (in privato).

Del resto, chi ci segue da sempre nei nostri Cafonal lo sa: i party folli e stravaganti a cui ci ha abituato negli anni il buon Pazzaglia vanno ben oltre l’immaginazione di qualunque regista e sceneggiatore. Come dimenticare la festa della “Merda”, quella del “Tirate fuori i coglioni” o quella di “Facciamoci il mazzo”, cult che tanto scandalo hanno creato grazie anche agli allestimenti ad hoc e l’animazione a tema horror-sex-splatter. Festone studiate nei dettagli senza badare a spese, un po’ Halloween e un po’ Carnevale, un po’ Rio e un po’ New York. Ma con le finestre spalancate su Palazzo Chigi, sui 30 metri svettanti della storica Colonna di Marco Aurelio e sulla Fontana di Giacomo Della Porta, che tutti daje a “Instagrammare” visto il prestigio della location.

Ecco arrivare via via Adriano Aragozzini, Leopoldo Mastelloni, il maestro Gianni Mazza, Emanuela Tittocchia in pizzo nero e veletta, Alessia Fabiani, Antonella Elia (l’unica munita di mascherina: brava!), Elena Russo, Antonella Ponziani, Gioia Scola, Nunzia De Stefano (ex Garrone) con Claudia Arcara, Lucilla Diaz. Si rivede dopo secoli il bel rubacuori Manuele Malenotti e si registra come new entry nei gironi danteschi by night romani il sempre gnocco Alberto Mezzetti, il Tarzan biondo del “Gf” di Barbara D’Urso, scortato dal pierre Alfonso Stani. Ci si azzanna davanti al buffet dove troneggiano accanto alle pietanze delle braccia mozzate di plastica: parte la consueta caccia all’ultima forchetta e all’ultimo piatto, per degustare frittini, mezze maniche ai funghi, penne al pesto e una quantità infinita di dolci.

Vini e bollicine per tutti. Gocce di nobiltà con il principe Gugliemo Giovanelli Marconi seguito dal Prefetto Fulvio Rocco e dal marchese Giuseppe Ferrajoli che ha dovuto salire giusto qualche piano di scale per arrivare, visto che abita lì e il Palazzo porta il suo cognome. Ma, purtroppo, a furia di celebrare e deridere la morte forse per allontanarla da sé per poco il morto non ci scappava davvero. Un signore sui 45 anni è scivolato di brutto accanto al pianoforte, ha sbattuto la testa, colava sangue di qua e di là, panico generale, ed è stata chiamata di corsa un’ambulanza per portarlo al più vicino ospedale (speriamo si sia ripreso e stia bene).

Festeggiano Amedeo Goria, Leonardo Metalli, Fabio De Lillo, Luca Pavoni, l’avvocato Roberto Ruggiero, l’ex playboy Pietro Delise, gli attori Marco Vivio, Christian Marazziti, Rodolfo Corsano, il manager Andrea Quattrini, Antonello Lauretti. Immancabili Roger Garth, Rocco Corsano, i giornalisti Marino Collacciani, Fabrizio Pacifici corteggiatissimo e Sergio Fabi impegnato tutta la sera a fotografare le belle fanciulle da postare al volo sui social. Arrivano Bruno Bevilacqua di Sant’Angelo, Turchese Baracchi con Elisabetta Viaggi, Jolanda Curreri con Maria Gravano, la bionda Silvia Ruzzoli Giacometti, l’irriducibile Conny Caracciolo con Letizia Porcu in Lauri (è la moglie del parrucchiere Federico Fashion Style) che gronda perle finte da tutte le parti a nascondere la scollatura abissale. Subito ribattezzate "la strana coppia".

E ancora, ecco la fotografa glam dei ritratti in bianco e nero Tiziana Luxardo, Mara Keplero con i giovani rapper Brandon e Daniele (Brandon è il figlio di Milly D’Abbraccio, appena diventata nonna grazie al primogenito Mattia: auguri!). Toccata e fuga per Daniela del Secco d’Aragona. Eva Grimaldi è al braccio della sua amata Imma Battaglia vestita da uomo con tanto di cilindro in testa. Elisa Sciuto è in pizzo bianco. La solita Daniela Martani gorgheggia al microfono ma nessuno se la fila nella bolgia.

Chissà perché la simpatica e procace Lilian Ramos, arrivata tra le prime, è stata rimbalzata sull’uscio dalle bodyguard: non è che Pazzaglia ce l’ha con lei? Vai a saperlo! Siccome i party pazzagliani hanno sempre una morale e non fanno solo caciara e baldoria, la serata voleva ribadire a chi non lo avesse ancora capito che ormai siamo un paese senza speranze, siamo tutti più poveri con l’aumento continuo dei prezzi e le bollette alle stelle, e la politica ormai da tempo è il vero carro funebre che ci accompagna verso la fine.

Oddio, dai, speriamo di no! Dopo la magnata, le bevute, le chiacchiere, i selfie, le pose per i flash, i baci e gli abbracci, tutti i 3 sessi (ma anche 4 o 5) e i 5 sensi si son dimenati in discoteca, tra ammiccamenti sexy, mani in caciara, silicone che sprizza dalle mise più audaci, lifting mai confessati, canottoni che mandano baci e bacetti, Milf smaltate a lucido come vasche da bagno e ninfette in calore, allupati perenni e asessuati dormienti, russe e ucraine alla faccia della guerra perchè tutto il mondo è paese e Roma resta Caput Mundi sempre, sorrisi malandrini e numeri di telefono chiesti e elargiti. Tanto a queste feste, si sa, è tutto un magna magna che tanto non si paga nulla.

L’eroico Pazzaglia alla fine ha salutato ogni ospite che andava via, accompagnandolo con litanie, aspersione di acqua santa e santini-ricordo del defunto. “Pace e bene. Andate pure che il mio funerale è finito”. Anche stavolta è riuscito nella sua mission: stupire, scioccare e farsi ricordare celebrando un paese ormai “morto”. Bene, bravo, bis!

