CAPPOTTI ROSA FLUO, PIUME E PAILLETTES, MANTELLI E TANTO, TANTISSIMO BLU: TUTTI I LOOK DELLA PRIMA DELLA SCALA – IL VESTITO ARMANI DI GIORGIA MELONI PENALIZZA LE SUE BRACCIA “DA BOSCAIOLA”; BEPPE SALA E ATTILIO FONTANA MEJO DEL GATTO E LA VOLPE CON URSULA VON DER LEYEN SENZA BORSA – “TRISTINA” PARODI IN EFFETTO SPOSA CADAVERE, MORGAN IN DIRETTA SU INSTAGRAM E DAGO CON CAPPOTTO LEOPARDATO

ursula von der leyen alla prima della scala 2022 3

Gian Luca Bauzano per www.corriere.it

Ursula von der Leyen: blu Europa, 8

Le più attese erano senza dubbio Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni. E l’arrivo della Presidente della commissione europea al Boris inaugurale della stagione della Scala ha fatto esplodere i flash. «Sono onorata e felice. La prima volta che vengo alla Scala e in quest’occasione è ancora più emozionante». Ad accoglierla il sovrintendente del teatro Dominique Meyer in tuxedo by Armani. Blu Europa l’abito con corpetto incrostato indossata dalla politica internazionale. Gran disinvoltura benché emozionata e anche senza borsa von der Leyen si è mossa da perfetta diplomatica.

Ha collaborato Federica Bandirali

ospiti alla prima della scala 2022

Giorgia Meloni: sorridente, 7

Giorgia Meloni sorridente e soddisfatta è giunta alla Scala subito dopo Ursula von der Leyen. Anche lei in una sfumatura di blu, il blu midnight by Giorgio Armani. Come d’abitudine il sovrintendente scaligero Meyer, sfidando le folate di vento dall’esterno ha accolto tutti gli opsiti d’nore in Placo Centrale

Cristina Parodi: candore da sposa, 5

andrea giambruno giorgia meloni prima scala 2022

Arrivata defilata rispetto al red carpet politico centrale la giornalista Cristina Parodi si è presentata effetto sposa. Forse anticipando la prossima messa in scena di Lucia di Lammermoor. L’effetto dell’abito con maniche a pipistrello e vagamente Anastasia Romanov forse era più adatto per un altro titolo operistico

Lella e Gil Curiel: generazioni di stile 7

Da sempre le Curiel hanno vestito le signore milanesi e ancor più le dame scaligere di Sant’Ambrogio. Immancabili alle serate di Sant’Ambrogio ecco Lella Curiel con la figlia Gigliola. Nero e ruches e giri di perle per Lella, grigio nebbia milanese luminosa per Gil

Roberto Bolle: scenografico, 7

morgan alla prima della scala 2022

Gran presenza di divi della danza a questo Sant’Ambrogio. A partire da Roberto Bolle. Scenografico con tuxedo e cappa d’ordinanza con il suo magnifico sorriso sempre imperturbabile

Sarah Maestri, fiammeggiante 5

Tra i pochi tocchi di colore l’abito con top effetto esplosivo/piumino dell’attrice Sarah Maestri al braccio di un accompagnatore in look total black. Ma il rosso seduzione esplosiva forse era meglio per un titolo più scoppiettante

anna federici roberto d agostino prima della scala 2022

Beppe Sala e Chiara Bazoli: coordinati 7,5

Perfetto stile made in Milano per il sindaco Beppe Sala e la compagna Chiara Bazoli

