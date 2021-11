LA DOLCE VITA DI MASSIMO - CHI È DAVVERO GARGIA? L'IMPRENDITORE PIÙ SEXY DEL MONDO? IL RE DEGLI APPUNTAMENTI ROMANI? UN DOCUMENTARIO IN SCENA COME PROIEZIONE SPECIALE AL CINEMA CAPRANICHETTA RACCONTA LA STORIA DEL PROMOTORE DI EVENTI, GRANDE BURATTINAIO DELLA MONDANITÀ CAPITOLINA - PRESENTI CHRISTIAN DE SICA CON LA MOGLIE SILVIA VERDONE, GINA LOLLOBRIGIDA, VITTORIO SGARBI, PATRIZIA DE BLANCK, MARISELA FEDERICI E…

Lucilla Quaglia per “Il Messaggero - Cronaca di Roma”

Massimo Gargia

L'imprenditore più sexy del mondo. Il re degli appuntamenti romani. Non è facile incasellare Massimo Gargia in un ruolo definito. Semplicistico definirlo promotore di eventi. Lo descrive meglio il documentario Jet set - La dolce vita di Massimo, sull'avventurosa e affascinante storia del protagonista, in scena ieri sera come proiezione speciale al cinema Capranichetta.

MASSIMO GARGIA E GINA LOLLOBRIGIDA

L'opera, firmata dal nipote Giulio Gargia e Patrizia Di Terlizzi, ripercorre le gesta del grande burattinaio della mondanità romana. Per l'occasione d'eccezione, invitati da Tiziana Rocca, arrivano tanti amici dello spettacolare deus ex machina. Tra le prime ad apparire Maria Pia Ruspoli, madrina della serata, con la figlia Giacinta.

Ci sono Christian De Sica con la moglie Silvia Verdone e Gina Lollobrigida che ben interpreta e incarna lo spirito dell'occasione. La Lollo è subito salutata da Vittorio Sgarbi con la sua Sabrina Colle.

vittorio sgarbi gina lollobrigida massimo gargia

Sfilano, incuriositi, altri personaggi storici del bien vivre romano come Patrizia de Blanck, Silvana Augero, in tailleur grigio, e Sandra Carraro. Ecco i principi Manfred e Vittoria Windisch Graetz. Poi Betta Scarpa ed Edoarda Crociani. Scambio di saluti tra la marchesa Ginevra Cavaletti, e Marisela Federici, in tubino nero con spilla importante. Prenotati il conte Gelasio Gaetani, la principessa Marina Pignatelli e la contessa Antonella Vitetti. E la notte si illumina di ricordi.

Massimo Gargia e Princie Carlo Giovanelli Gargia Massimo monika bacardi e massimo gargia