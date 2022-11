ECCO UN VERO RAVE DA SGOMBERARE! - NEL BEL MEZZO DELLA CRISI DIPLOMATICA CON LA FRANCIA, IL MINISTRO DELL’INTERNO, MATTEO PIANTEDOSI SABATO SI È ATTOVAGLIATO CON UN “CARICO RESIDUALE” DI SVIPPATI, POLITICI E GIORNALISTI AL COMPLEANNO DI NUNZIA DE GIROLAMO – LA MOGLIE DI BOCCIA DIFETTA IN SOBRIETÀ MA NON NELLE AMICIZIE TRASVERSALI: C’ERANO ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE E BEPPE CONVERTINI, LADY DI MAIO, VIRGINIA SABA, E MYRTA MERLINO, URBANO CAIRO E STEFANO COLETTA. IN QUOTA GENDER FLUID LE DRAG QUEEN “KARMA B”. CON UNA COSÌ ACCURATA SELEZIONE ALL’INGRESSO, POTEVA MANCARE IL TITOLARE DEL VIMINALE?

Salutame a Macron! Nel bel mezzo della crisi diplomatica con la Francia, dov’era il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi? L’ex capo di gabinetto di Salvini, insieme a un “carico residuale” di politici, giornalisti e presunti tali, svippati vari e avariati, sabato scorso presenziava al party ultracafonal per il compleanno di Nunzia De Girolamo.

Piantedosi non è voluto mancare alla festa, organizzata dalla moglie di Francesco Boccia al circolo del tennis del Foro Italico di Roma: per i suoi 47 anni ha accolto gli ospiti con un abito dalla dubbia sobrietà: tempestata d’oro, non si è negata ai selfie e alle foto con tutti. Beppe Convertini, il virologo Matteo Bassetti e la moglie, Lady Di Maio, Virginia Saba, Giuseppe Conte con la fidanzata di cartone Olivia Paladino e l’avvocatessa meneghina Annamaria Bernardini De Pace, appena liberata dalle carte del divorzio Totti.

matteo piantedosi al compleanno di nunzia de girolamo

C’erano anche Urbano Cairo, Myrta Merlino e Stefano Coletta, insieme alle Karma B, le “drag queen più famose d’Italia”, che hanno definito il party “favoloso”. Con una così accurata "selezione all'ingresso" il Ministro dell'Interno ha potuto finalmente godersi una serata in pace, approfittando della squisita compagnia e delle prelibatezze pugliesi appositamente preparate dagli Chef Giuseppe Daddio e Aniello Caprio.

Protagonisti vecchi e nuovi della scena politica, nomi noti dello spettacolo, della televisione e del giornalismo, tanti i vip che nella serata di ieri hanno voluto festeggiare a Roma il compleanno di Nunzia De Girolamo. E pazienza se l’appuntamento col brindisi è arrivato con un mese di ritardo sulla tabella di marcia, considerato che l’ex ministro per le Politiche Agricole in realtà è nata il dieci di ottobre.

NUNZIA DE GIROLAMO BARBARA FORIA MYRTA MERLINO URBANO CAIRO

Nessuno ha voluto mancare l’appuntamento con un “party favoloso“, come decretato dall’insindacabile giudizio delle Karma B, le drag queen più famose d’Italia, compagne di avventura della conduttrice televisiva beneventana in ‘Ciao Maschio’ e mattatrici della serata organizzata al circolo tennis del Foro Italico.

Lunga, dicevamo, la lista degli ospiti. Presenti, per la politica, l’ex premier Giuseppe Conte con la sua consorte, l’attuale ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il suo predecessore al Viminale Luciana Lamorgese. Folta anche la rappresentanza del Pd, ‘guidata’ ovviamente da Francesco Boccia e impreziosita dal governatore pugliese Michele Emiliano e da Piero De Luca, figlio del presidente della Regione Campania.

nunzia de girolamo beppe convertini

Numerosa, come prevedibile, pure la delegazione del centrodestra: c’erano i deputati Michaela Biancofore, Giampiero Zinzi, Gimmi Cangiano e Carlo Fidanza (europarlamentare e capo-delegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles).

Quanto al piccolo schermo, a farla da padrona sono state le tv che prima delle altre hanno creduto nelle capacità della De Girolamo. Il primo nome da citare, allora, non può che essere quello di Urbano Cairo, editore di La7. Immancabili poi le amiche giornaliste Myrta Merlino, accompagnata dal marito Marco Tardelli, Tiziana Panella e per non cambiare canale Corrado Formigli.

Per la Rai, poi, segnalate le partecipazioni del direttore di Rai 1 Stefano Coletta, del direttore di Rai Radio 1 Andrea Vianello e ancora – tra gli altri – Simona Sala, Serena Bortone e Beppe Convertini, per Mediaset c’era Veronica Gentili. Per conto della carta stampata, invece, citiamo il direttore di Adnkronos Alessandro Chiocci e Alessandro De Angelis per l’Huffington Post. Tra gli oltre duecento invitati, una menzione va fatta anche per il virologo Matteo Bassetti, per l’avvocatessa Anna Maria Bernardini De Pace, tra le separiste più importanti in Italia e coinvolta fino a pochi giorni fa anche nella querelle Totti-Blasy e Virginia Saba, fidanzata dell’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

matteo piantedosi al compleanno di nunzia de girolamo

Nutrita, infine, la truppa degli amici sanniti e tra questi citiamo il senatore Domenico Matera e Pellegrino Mastella.

Tutto campano anche il catering organizzato per la festa mentre sul vino c’è stato poco da discutere: bottiglie rigorosamente ‘Passo delle Tortore’, la produzione di famiglia curata da papà Nicola.

