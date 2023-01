FUNERALINO ALLA BERSAGLIERA – COMMOZIONE MA ANCHE GRANDE TENSIONE AI FUNERALI DI GINA LOLLOBRIGIDA ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI A ROMA. IN PRIMA FILA L’EX MARITO CATALANO FRANCISCO JAVIER RIGAU, E DIETRO DI LUI, A SORPRESA, ANDREA PIAZZOLLA, IL FACTOTUM A PROCESSO PER IL PRESUNTO RAGGIRO DELL'ATTRICE – IL RICORDO AL VELENO DI ADRIANO ARAGOZZINI: “POCHI GIORNI PRIMA DI MORIRE MI HA DETTO: ‘PERCHÉ DA CHI MI ASPETTAVO AMORE MI HANNO FATTO TANTO MALE?’” – FOTO DI LUCIANO DI BACCO

Tantissimi fan in piazza del Popolo davanti alla chiesa degli Artisti per l’ultimo saluto a Gina Lollobrigida. L’entrata presidiata dai carabinieri impedisce a cittadini e ammiratori di entrare in chiesa […]

In prima fila, come era accaduto ieri per la camera ardente in Campidoglio, il figlio Milko Skofic e il nipote Dimitri accanto all’ex marito catalano Francisco Javier Rigau. In seconda fila, inaspettatamente, c'è Andrea Piazzolla, il suo factotum a processo per il reato di circonvenzione di incapace della «bersagliera» […].

Al termine della funzione, Piazzolla, è stato fatto uscire da un ingresso secondario della chiesa. La messa è officiata da don Walter che ha ricordato la vita della grande attrice […]

A rendere omaggio a Gina Lollobrigida anche Mara Venier, Barbara Bouchet, Rossella Brescia e l'attore di Beautiful, Daniel McVicar. Anche oggi, come nella camera ardente in Campidoglio, a renderle l'ultimo saluto c'è una rappresentanza dei bersaglieri. […]

Infine il commosso ricordo di Adriano Aragozzini, amico dell’attrice ed ex patron di Sanremo: «Ho girato tutto il mondo con Gina: Australia, Giappone Spagna, a NY andammo allo show di Dean Martin, poi Messico, Argentina e Perù dove, per caso, nel nostro hotel, lei incontrò i primi tre astronauti che andarono sulla luna e tra loro nacque un’amicizia».

Poi prosegue: «L’ho vista sofferente nell’ultimo periodo della sua vita, pochi giorni prima di morire mi ha detto: "Perché da chi mi aspettavo amore mi hanno fatto tanto male?"». Poi Aragozzini ha voluto concludere con una frase piuttosto allusiva «Oggi dunque o io mi sento di ringraziare chi le è stato vicino per renderle la vita più bella».

